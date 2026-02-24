敏感肌保養油14款推薦　改善乾燥不再厚重、悶痘　妝前使用更服帖

一提到「保養油」，許多敏感肌、油性肌膚第一時間往往有些緊張，擔心厚重、悶痘，甚至加劇泛紅不適。但事實上，隨著配方科技與植物油萃技術的進化，保養油早已不再只是乾肌專利！



本篇嚴選14款「敏弱肌膚也能安心使用」的敏感肌保養油清單，不論你是乾性敏弱肌、外油內乾，還是想找一瓶妝前不打架的萬用油，都能在這份清單中找到最適合自己的命定款。

1. Clarins

一提到「敏感肌也能安心用的保養油」，Clarins三檀面部護理油絕對榜上有名。以冷壓第一道榛果油作為基底，質地溫潤卻不厚重，能幫助後續成分更好吸收；搭配三檀精華滋養、荳蔻與薰衣草精油的修護力，能有效平衡膚況、改善乾燥引起的泛紅、乾癢，是換季時期的安心首選。

Clarins 三檀面部護理油（敏感/乾性肌適用）/30 ml，NTD2,150



2. 綠藤生機

以全球獨家「五月海洋藤竹」油萃為靈魂，綠藤生機這款精華油主打脂溶性修護概念，將緊緻與彈潤感從肌底慢慢養出來。質地輕盈卻富含能量，能明顯改善細紋與暗沉疲態，是綠藤第三款精華油、也最貼近現代人疲勞老態、敏弱需求的護膚聖品。

綠藤生機 綠色海洋精華油 / 30ml，NTD2,080



3. Omorovicza

如果你想要的是一瓶擁有完整美容體驗的高效保養油，Omorovicza 這款極萃養護精華油非常值得投資。富含 15 種天然植物萃取，香氣細緻療癒；沙棘果、補骨脂酚與海扇草萃取有效同步啟動抗老防禦力，一次達到撫平細紋、重建肌膚彈性等美容期待，特別高壓環境下的脆弱膚況使用。

Omorovicza Miracle 極萃養護精華油/30ml，NTD4,350



4. Paula's Choice

成分專家Paula's Choice專為乾性與敏感肌設計的高濃度植萃精華油，集結九大無人工香料植物油，質地細緻不厚重，能迅速舒緩乾燥、脫屑不適。不只可單獨使用，也能混入乳液或乳霜加強滋潤度，加上無香料、無酒精、無防腐劑添加特性，全臉、頸部甚至眼周都能安心依賴。

Paula's Choice 特潤植萃精華油/20ml，NTD1,695



5. nomel

深受年輕市場喜愛的nomel以 7:3 油水雙精華比例，為濕熱亞洲氣候量身打造此款經典煥顏油。小分子橄欖油搭配水相精華，能讓肌膚在補水同時補油，清爽吸收卻不失修護力。另外，成分中也富含 Omega-6 亞油酸，有助於重整膚況、強化屏障，無論換季乾燥或夏季悶熱，都能維持理想水油平衡。

nomel 真誠．雙重煥顏油/30ml，NTD980



6. OSAJI

日本保養品牌OSAJI此款精華油專為皮脂缺乏型肌膚打造。以親膚油脂與美膚菌共存概念為核心，選用檀香油、小球藻萃取與多種植物油脂為肌膚補足水分、提高穩定度。不只成分屬性溫和，配方更添加天竺葵玫瑰香氣，讓日常保養儀式享有滿滿療癒感，特別適合季節交替、作息紊亂時使用。

OSAJI 原生肌益菌精露/30ml，NTD1,200



7. Shiro

Shiro以聖約翰草全草浸泡橄欖果油萃取作為核心，溫潤質地帶有溫暖的木質草本香氣，塗抹時搭配深呼吸，能幫助舒緩壓力、放鬆緊繃感，特別適合情緒低落或長期處於高壓狀態的日子使用。它不只是一瓶護膚油，更像是一段讓身心慢下來的儀式開關。

Shiro 聖約翰草油/30ml，NTD2,050



8. VERSO

北歐抗老先驅VERSO，旗下這款全方位 A 醇精華油結合創新 NEAR 1 技術，能在低刺激狀態下穩定發揮維他命 A 與菸鹼醯胺的加乘效果。針對暗沉、膚色不均與細紋問題精準修護，經臨床實證具低敏性，讓敏感肌也能安心使用。

VERSO N°7 極致逆齡淨膚精露/30ml，NTD6,200



9. Josh Rosebrook

如果你一直對「A 醇」又愛又恨，這款來自 Josh Rosebrook 的 A+C 賦活精華油，正是為敏感肌與初階抗老族群的首選！以油相為載體，結合新一代溫和型維他命 A，以及穩定型維他命 C，質地輕潤、溫和且低刺激性，有助於提亮膚色、改善暗沉與細紋，同時強化肌膚防禦力。

Josh Rosebrook A+C 賦活精華油/30ml，NTD3,380



10. Oui Organic

以100% 植萃配方、通過 Ecocert COSMOS 有機認證為使命，Oui Organic旗下這款精華油質地輕盈卻滋養力十足。六大頂級植物油能迅速被肌膚吸收，調理油脂平衡、舒緩敏感不適，特別推薦給敏弱肌、乾肌與熟齡肌，不分年紀、季節、氣候環境都能放心依賴。

Oui Organic唯有機 緊緻活顏亮采精華油/30ml，NTD2,080



11. INNISFREE

延續濟州島自然能量，INNISFREE以 RESET 肌膚重置修護科技™ 為養膚關鍵，一步驟達成改善熬夜、壓力造成的疲態暗沉。精華油質地清爽、吸收快速，可與任何保養步驟疊加使用。不只有助於滋潤肌膚，更能滿足抗皺與美白雙重需求。

INNISFREE 紅茶極效修護精華油 /30ml，NTD1,100



12. Melvita

美容油專家Melvita旗下這款明星單品，是一款富含維他命 A、D、E 與 Omega-9 的高滋潤植物油；質地豐潤卻延展性極佳，能如繃帶般包覆脆弱肌膚。特別適合乾裂、細薄的眼周或局部加強修護使用，是乾性與熟齡肌不可或缺的萬用油。

Melvita蜜葳特 酪梨油/50ml，NTD1,080



13. m̄enom̄eno

台灣高質感保養品牌m̄enom̄eno主打「輕盈水感油」概念，成分蘊含高純度玻色因、咖啡因與維他命 B 群、神經醯胺，能在不黏膩的前提下穩定皮脂膜、提升肌膚澎潤度。使用感受輕盈且溫和，特別適合妝前使用，改善卡粉、浮粉問題，讓底妝更服貼透亮。

m̄enom̄eno Os清透發光精華油/30g，NTD1,080



14. 簡單

台灣人口碑評價 No.1 的簡單保養油，不只成分單純，且可取代乳液、乳霜使用，更能延伸作為護唇、指緣或髮油。全產品通過 SGS 多項檢驗，純素、敏弱肌與油肌皆適用。無論是想精簡保養步驟，或尋找一瓶「全能型」修護油，這款都值得列入口袋名單。

簡單 高效賦活精萃/30ml，NTD1,990



