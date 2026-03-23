MAMAMOO華莎來港表演！為工作減磅10kg：豆腐減脂餐、慢跑習慣

韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）驚喜訪港，準備在今晚M+博物館舉辦的派對上演唱，她亦在社交媒體分享照片，可見留下不少足跡。華莎憑健康的小麥膚色，加上曲線身材及帥氣個性，成為女生們的榜樣。敬業的她還為歌曲〈Good Goodbye〉狂減10公斤，當中的減肥秘密，她亦不吝嗇公開。



韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）驚喜訪港。(IG@_mariahwasa)

MAMAMOO華莎身材保養1. 巡演期間保持跑步習慣

雖然巡迴演唱會消耗不少體力，但華莎仍會督促自己維持慢跑習慣，每次跑大約3至8公里，不僅提升心肺耐力、看來更精神，亦助她舞台表現更柔韌有餘。她主力做帶氧運動，如健身和游泳，並在教練的指導下練出身材線條。

MAMAMOO華莎身材保養2. 豆腐減脂餐

華莎曾在節目《我獨自生活》中，分享健康的低卡食譜。由健身教練推薦，她會用豆腐取替高澱粉的白飯，先將碎豆腐、飯素和調味混合，然後放入油豆腐皮中，以製出腐皮壽司。另外可以配搭牛肉，來增加攝取蛋白質，以練出肌肉，塑造更好看的身體線條。

MAMAMOO華莎身材保養3. 戒高熱量、高鈉食物

此外，她亦會減少進食高熱量食物，如漢堡和炸物，改用蔬菜、優質豆製品和瘦肉等天然原型食物，以幫助身體循環、減少水腫，讓身材線條更俐落。由於韓式拌飯含高鈉醬料易水腫，她在減肥期間，決心戒掉最愛的韓式拌飯，非常自律。

MAMAMOO華莎身材保養4. 攝取足夠水分

每日水分大量流失，因此需要多飲水，以提升新陳代謝，促進腸道消化。華莎在運動前後都會飲大量的水，日常還會配搭無糖茶，更有效地消除身體水腫。

MAMAMOO華莎身材保養 (IG@_mariahwasa)