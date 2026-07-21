張員瑛也喝檸檬汁+橄欖油排毒？醫生拆解6大迷思　小心傷胃增脂肪

網路上流傳早餐空腹喝一杯橄欖油加檸檬汁，宣稱能排毒、清血管、抗氧化、抗發炎，這個說法究竟有無科學根據？台灣家醫科醫師王姿允指出，這個營養素組合在實證醫學上查無依據，她針對6大常見迷思逐一破解，提醒大家健康飲食的關鍵在於整體飲食型態，而非單一偏方。



橄欖油檸檬汁組合缺乏科學實證

王姿允表示，這個組合源自韓星張員瑛的分享，又被各大媒體推波助瀾。她指出，這其實是把兩個「單一成分的效果」誤會為「組合療法的奇效」，把「短期生理反應」誤認成「長期健康改善」。

人氣女團IVE成員張員瑛曾在影片中分享，自己每日早晨都會空腹飲用，有助延緩衰老、排毒。（ iammingki@Youtube）

王姿允解釋，有實證支持的營養素組合確實存在，例如「維生素C加鐵」可以幫助鐵質吸收，或是「魚油加葉黃素」可以幫助葉黃素吸收。然而，她坦言想不透硬把維生素C加上油有什麼好處。維生素C並非脂溶性維生素，因此油並不會幫助維生素C的吸收，而油的吸收靠的是膽汁。把在臨床上幾乎沒有「協同作用」的兩條平行線硬是送作堆，並不會加分。

檸檬6大好處（按圖看清👇👇👇）

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六大迷思逐一破解真相大白

針對網路流傳的橄欖油加檸檬汁好處，王姿允提出以下6點說明：

1. 清血管

「清血管」是最大誤導。血管內的動脈粥樣硬化要改善，需要靠長期低密度膽固醇LDL（尤其是apoB脂蛋白）的控制、血糖控制（降低血管內皮細胞破壞）跟系統性的抗發炎。王姿允強調，並不是早上喝個油就可以「沖掉」血管裡的斑塊，橄欖油的研究對心血管的好處來自「長期飲食型態（地中海飲食）」，提升不飽和脂肪酸在脂肪攝取的比例而降低風險，不是單次空腹攝取。

2. 1加1抗發炎協同效果

這是過度推論。雖然橄欖油有抗發炎的不飽和脂肪酸，維生素C有抗氧化的作用，但沒有證據證明「橄欖油加檸檬」會有協同放大效果，等於把各自研究硬湊成組合療效。

3. 抑制腸道發炎

雖然多酚類可「增強腸道屏障、抑制發炎」，但王姿允指出，這類研究多半是細胞實驗、動物研究或是來自於「整體飲食型態」（尤其是植物性飲食或是地中海飲食），並不是喝一杯油加檸檬汁就能有此效果。而且腸道發炎改善的關鍵，有賴飲食造成的菌相加上短鏈脂肪酸加上膽汁酸，等於免疫調控跟腸道屏障改善的長期結果，並非只靠早上喝油跟檸檬汁。

4. 減輕肝臟負擔

至於抗氧化「減輕肝臟負擔」的說法，王姿允表示，肝臟負擔並不是來自自由基多寡而已，真正影響的是肝臟脂肪堆積（MASLD）、胰島素阻抗、發炎訊號（TLR4／NLRP3）。如果一整天的油已經攝取不少，早上再喝油反而是增加脂肪輸入。她強調，除非整體飲食改善，好的壞的加起來是低脂飲食，不然高脂飲食的危害一樣來。

5. 養顏美容

維生素C的確對皮膚健康有幫助，所以直接喝無糖檸檬汁或是補充膠原蛋白跟維生素C就好了。王姿允表示，加「油」一起喝並不會讓好處變多，也不會比較好喝。

6. 檸檬刺激膽汁分泌

另外有報導指稱，檸檬酸可刺激膽汁分泌，王姿允直言這完全錯誤，真正刺激膽囊收縮的是脂肪（CCK機制），不是維生素C。膽囊收縮素的確會引發胃結腸反射，幫助排便，但要增加早晨的胃結腸反射還有很多方式，光是先喝溫開水300至500c.c.、8點左右好好吃早餐、攝取纖維、細嚼慢咽，或是來杯好咖啡，都可以刺激結腸蠕動，真的不用喝油。

空腹飲用可能帶來不適風險

王姿允提醒，空腹喝檸檬汁有個隱憂，是會刺激胃酸增加，有人反而會覺得胃不適。有人空腹喝油，也會感到不適，空腹適合的還是好消化的蛋白質。關於橄欖油加檸檬汁長期使用的危害，王姿允指出主要是怕某些胃黏膜保護比較差的人，空腹時胃酸分泌過多導致胃不適，也擔心無形中攝取過多油脂，反而變成高脂飲食。

整體飲食型態才是健康關鍵

王姿允的結論是，如果想要得到橄欖油的好處，重點是一整天要控制在脂肪35至40%以下，以橄欖油為主，減少其他飽和脂肪（包括肉類的攝取）。想得到維生素C的好處，方法太多了，不用喝檸檬汁也可以。

如果還是堅持兩個都要吃，王姿允建議不要早上空腹，可以在吃生菜沙拉或是豆腐時，試試看涼拌時用一茶匙冷壓初榨橄欖油，跟擠一點檸檬汁當作醬汁，就會是清爽的選擇。若是胃不好的人或是有代謝疾病，檸檬汁的多寡和整體飲食的脂肪量都需要控制，建議跟醫師或營養師討論「整體飲食」再決定怎麼攝取。

選擇優質橄欖油與烹調方式建議

王姿允也提醒，「特級」「冷壓」初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil, EVOO）的多酚最多，但適合涼拌不適合高溫，「冷壓」表示是在低溫壓榨出來，所以營養價值最高。沒有一種油是高溫下健康的，所以她才會建議少吃炸物，或是用氣炸鍋，真的硬要選一種的話，她會選酪梨油，比較穩定一點。

她強調，每次只要有哪個明星分享，就會有一波網路上的流行，但健康靠的是「一整天、長期的健康飲食」，而非「一種食物的偏方」，任何單一食物都不可能有奇效，靠的還是「整體的飲食」。

例如她常常說只吃豆腐不會瘦，只喝蛋白粉也不會改變菌相，重點還是一整天的營養比例和食物內容，是否有達到可以改變腸道菌相的組合。「整體飲食」、「長期吃」才是重點，不是只多加個檸檬汁和橄欖油就有神效。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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