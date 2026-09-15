47歲秦嵐泳裝照晒纖細腰線　分享5大瘦身秘訣　輕鬆維持優美身材

47歲中國女星秦嵐近日在社群分享度假泳裝照，纖細腰線、修長雙腿與緊實體態再次掀起討論，完全看不出年齡！網友紛紛留言大讚：「40歲以後就想活成秦嵐的樣子！」、「身材管理太厲害了！」



為了在鏡頭前維持最佳狀態，秦嵐在飲食、運動與生活習慣上都相當自律。她曾分享，自己的保養與身材管理沒有速成方法，最重要的關鍵只有兩個字：「堅持」。她習慣把對身體有益的事情融入生活，透過長時間累積、慢慢滋養，練就如今的好狀態！以下就來整理她長年維持纖細身形的5個習慣～

47歲秦嵐體態宛如少女（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秦嵐5招瘦身秘訣（小紅書@秦嵐；01製圖）

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1. 少量多餐，避免暴飲暴食

秦嵐曾表示，年過30歲後，過度追求快速減重，反而容易讓身體看起來鬆垮，體重也更容易反彈。因此，她不推崇極端節食，而是透過少量多餐、規律進食的方式管理體態。這樣的飲食習慣可以避免長時間空腹後出現強烈飢餓感，也比較不容易因為太餓而一次吃過量～比起短時間瘦得很快，她更重視能夠長期維持的飲食節奏。

2. 吃對食物，營養均衡比少吃更重要

在飲食方面，秦嵐最重視的是營養均衡，也會依照需求補充保健食品。她平時偏愛鮭魚（三文魚），因為鮭魚含有優質蛋白質、Omega-3脂肪酸，以及維生素與多種礦物質，是她常選擇的蛋白質來源。

此外，她也推薦奇亞籽。奇亞籽富含膳食纖維，吸水後能增加飽足感，對於減少嘴饞、控制食量有幫助。她也提醒，長時間讓胃處於過度飢餓的狀態並不是理想的減重方式，維持適當的進食間隔更重要。

3. 運動不只一種，找到能長期堅持的方式

秦嵐的運動菜單相當多元，包括快走、重量訓練、熱瑜伽、皮拉提斯（普拉提），以及爬坡等低衝擊運動。她認為比起一味追求高強度運動，更重要的是選擇自己能夠長期維持、運動後能穩定流汗的方式。

除了全身性運動，她也會特別加強手臂與背部肌群。手臂與背部是影響上半身線條的重要部位，當背部肌群更有力量、肩胛骨更穩定時，站姿會自然變得挺拔，肩頸與腰背的線條也會更俐落。從視覺上來看，良好的姿勢還能讓脖子顯得更修長、下顎與臉部輪廓看起來更清晰，因此不少明星都會把背部訓練列入固定運動菜單。

4. 每天喝足水，維持循環與代謝

秦嵐相當重視水分補充。她提醒，運動流汗後如果沒有適時補水，身體容易出現脫水狀況，因此她會在運動後適量補充水分，平時也會維持固定喝水的習慣。

她曾分享，自己一天大約會喝到2000c.c左右的水量。充足水分有助於維持身體正常循環與代謝，也能讓肌膚看起來較為水潤，是她日常保養中最簡單、也最容易執行的一個習慣。

5. 晚上6點後不再進食，維持規律作息

秦嵐曾分享自己晚上6點過後就不再進食，且晚餐會避免高糖分水果，口渴時則僅攝取少量水分，避免隔天水腫。這樣的做法能有效控制體重，避免夜間熱量堆積，對減肥和睡眠品質都有幫助，能讓生活作息更加穩定。

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