趙露思5大瘦身飲食秘訣　從嬰兒肥到螞蟻腰　附加「7日減肥食譜」

以《偷偷藏不住》、《珠簾玉幕》、《一不小心撿到愛》等多部陸劇走紅的趙露思，不只自然形象、甜美外型獲得廣大觀眾緣，她從過去出道時的嬰兒肥，到如今的骨感體態，一路上的瘦身飲食方針、身材管理祕訣也成為眾多女性的美容聖經。



到底趙露思吃甚麼瘦出螞蟻腰？一次告訴你。

1. 早餐選項很重要

早餐掌控一整天的好精神，對於趙露思來說，早餐更是成就好身材的關鍵。早餐選擇，她向來以簡單、高營養為篩選基礎，像是豆漿、水煮蛋、全麥麵包、黑咖啡、乳酪、水果等，皆是她日常早餐的常見選項，不只吃得飽，且吃完體態更加輕盈無負擔。

2. 7日菜單穩定每餐進食量

堅持不節食、不戒斷美食佳餚的趙露思，為了維持體態，避免熱量超標，日常三餐都會特別使用「小碗」盛裝。養成三餐定量的攝取習慣，同時搭配「7日減肥食譜」，精準拿捏營養比例、進食份量，也能有效穩定自我的熱量數值。

【7日減肥食譜】（早午餐）

星期一

早餐：燕麥粥＋水煮蛋

午餐：蔬菜沙拉＋聖女小番茄

兩餐間的零食搭配：火龍果、蘋果等低糖水果



星期二

早餐：三明治＋牛奶

午餐：菜心＋花椰菜蝦仁

兩餐間的零食搭配：大番茄兩個



星期三

早餐：無糖豆漿＋手工蛋餅

午餐：燕麥＋蒜蓉拌生菜＋紫菜蛋花湯

兩餐間的零食搭配：香蕉三根、堅果一把



星期四

早餐：牛奶＋茶葉蛋＋全麥麵包四片

午餐：豆奶＋蔥拌豆腐＋紫番薯兩個

兩餐間的零食搭配：奇異果三個、蘋果低糖水果



星期五

早餐：馬鈴薯泥＋蒸蘆筍＋水煮蛋

午餐：牛奶一杯＋玉米一根

兩餐間的零食搭配：小番茄一把、橘子一顆



星期六

早餐：紫番薯＋煎雞胸肉＋小番茄10顆

午餐：煎荷包蛋＋黃瓜＋玉米汁

兩餐間的零食搭配：水梨半顆、葡萄一把



星期日

早餐：咖啡＋蔬菜三明治

午餐：牛奶＋涼拌木耳雞胸

兩餐間的零食搭配：柚子半顆、桃子一顆



3. 晚餐自製豆芽菜麵

白天進食量充足，且絲毫不苛刻自己，是趙露思維持身材的飲食核心。然而她也點出，由於夜間身體代謝會減緩，因此自己會特別減少晚餐的攝取量。晚餐的選擇上，趙露思喜歡自製「豆芽菜麵」，口感清爽、熱量低，又兼具多層次味蕾享受，不只適合作為減肥輕食餐，夏季食用也有開胃的功效呢！

【豆芽菜麵】

＊準備材料：豆芽菜200g、黃瓜絲100g、蔥花、蒜末、辣椒末、醬油、蠔油、半個檸檬

＊作法：首先將蔬菜瀝乾、泡冰水冰鎮，接著放入蔥花，最後再以熱油燙熟。依照個人口味，加入醬油、蠔油和檸檬汁，攪拌均勻即可完成



4. 多吃低GI水果

從前述趙露思公開的菜單中可以發現，水果佔了關鍵角色！水果不只富含維他命C、抗氧化物質，且能填補飽足感與養顏美容。但選擇上必須認明低GI水果，才不會一不小心糖分、熱量攝取超標。像是：蘋果、番石榴、奇異果、藍莓、車厘子、番茄、梨子和百香果等，皆是好選項。

5. 每天喝8杯水以上

充足水分能強化代謝，帶走人體老廢物質，也提升體循環，讓瘦身美容效果更加顯著。為此，趙露思也分享，自己每天都喝8杯水以上，不只能穩定膚況、提亮氣色，更能強化脂肪與碳水代謝，達到燃燒脂肪、增加循環的雕塑效果。

