44歲孫儷凍齡秘訣　不需挨餓靠「168斷食法」養生湯水維持好身材

從《甄嬛傳》、《羋月傳》到《那年花開月正圓》擁有「古裝劇收視保證」美譽的孫儷，不只演技精湛，更是許多女性心中的凍齡代表。如今43歲的她，依舊保持勻稱體態，臉蛋更是完全看不出歲月痕跡。



也讓人好奇，陸劇女神私底下的身材管理、飲食秘訣是什麼！到底孫儷如何在不節食的情況下，維持零贅肉的好狀態？5大瘦身飲食與運動攻略不藏私公開。

43歲孫儷在不節食情況下，維持零贅肉好狀態，公開5大瘦身攻略（點擊放大瀏覽）▼▼▼

43歲孫儷5大瘦身攻略（小儷同事說@weibo；01製圖）

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孫儷瘦身攻略：

1. 維持健康的心態

許多人執行飲食管理、運動計畫，為的就是減肥、瘦身，對於女明星來說更是如此。但對孫儷而言，制定飲食、運動菜單的目的是「健康」！

當瘦身的心態從減少體重數字，轉念為以健康、自在的身心狀態作為標準，執行過程也會更加輕鬆、無壓力，也才能避免暴飲暴食問題，從生活作息養成易瘦體質。

2. 168輕斷食菜單

以健康為執行基礎，孫儷在飲食方面則奉行168輕斷食法！每天空腹16小時，進食8小時，讓身體維持最佳代謝循環。

①早餐偏向高蛋白、低碳水，搭配蔬果與少量粗糧

②午餐則以牛肉、魚肉等優質蛋白為主，搭配大量蔬菜與高纖碳水如藜麥、紅薯

③晚餐則避免澱粉，以堅果、蔬菜和水果補充營養。



這樣的安排不僅能避免血糖波動，也能讓身形線條更加緊緻。

3. 少肉少油膩

從孫儷的菜單可以觀察到，她不同於一般明星的高蛋白餐，更偏好清淡、少肉的蔬食組合，日常少油少鹽，盡量避免油炸與重口味料理。以蔬果、豆類、全穀為主要來源，讓腸胃更輕鬆，肌膚狀態也能自然透亮。飲食簡單卻營養均衡，是她多年來維持好狀態的關鍵之一。

4. 紅糖薑茶調理體質

早晨第一餐是一整天精神、氣色的關鍵來源，為了穩定身體健康機能，孫儷也分享，自己習慣於早晨飲用紅糖薑茶。溫熱的飲品不僅能促進血液循環、增強免疫力，也能幫助體內排寒排毒。這樣的調理方式讓她從內到外維持好氣色，瘦得健康又有年輕感。

5. 睡前泡腳＋規律運動雕塑體態

除了飲食管理，孫儷也注重生活習慣與運動規律。她提到，自己每天睡前都會泡腳，藉由熱循環改善下半身水腫；運動方面則結合拳擊、重訓與普拉提，不僅燃脂效果佳，還能雕塑核心線條，打造健康緊實的體態。飲食＋運動雙管齊下，難怪43歲的她依舊維持女神狀態。

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