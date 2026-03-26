瘦身｜50歲許路兒公開4大凍齡秘訣　除運動外還堅持泡澡消水腫

許路兒被譽為「無齡感女神」，已經50歲卻依舊擁有讓人驚呼的凍齡美貌。她不只是臉蛋保養得宜，連身材也保持在完美曲線，根本看不出真實年齡。



想知道她到底靠什麼維持？其實祕訣很簡單，就是透過規律運動和日常小習慣，把狀態練回來！現在就公開她的4大瘦身心法！

許路兒瘦身方法，4招養成「無齡感」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

許路兒不費力凍齡，核心秘訣公開（IG@lurehsu；01製圖）

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1. 壺鈴運動

壺鈴運動是許路兒維持線條的秘密武器！先雙腳與肩同寬，雙手抓住壺鈴放在腿間，利用臀腿的力量往上甩。這樣做能同時訓練核心、臀部與手臂，短短幾分鐘就能爆汗，燃脂效果超強。常做還能塑造緊實翹臀，難怪她身材完全看不出年齡。

2. 開胸&前驅拉伸

除了燃脂訓練，許路兒也重視拉伸！她會先做開胸伸展，把手臂往後打開，打開胸腔改善駝背。再搭配前驅拉伸，能放鬆下背與腿後肌群。這招對長時間使用電腦、低頭的人特別有效，不僅能改善體態，還能讓氣質看起來更挺拔優雅。

3. 帕梅拉運動

許路兒也超愛跟著帕梅拉運動，尤其是針對腹部和臀部的20分鐘訓練。這種高效短時運動超適合忙碌生活，流汗量驚人，卻又能快速感受到肌肉緊繃，長期下來，不只馬甲線更明顯，臀型也能愈練愈翹，完全就是維持年輕曲線的秘訣。

4. 泡澡消水腫

運動之外，她也靠泡澡來維持纖細身材。泡澡能促進血液循環，加速代謝，還能幫助排除水腫。許路兒習慣在運動後來一場溫熱泡澡，不僅能放鬆疲勞肌肉，還能讓隔天身體線條更輕盈。這個看似小小的習慣，其實就是她「零水腫」的關鍵！

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