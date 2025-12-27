44歲薛凱琪保持少女感5秘訣　牛蒡汁內外兼顧　塗乳霜後用「它」

歌手薛凱琪（Fiona Sit）堪稱「幼態臉鼻祖」，甜美外貌被網友封為「香港最後一個少女」。出道多年依舊保持少女般的清新氣質，臉上幾乎看不到歲月痕跡！



今年44歲的她，早前在《Let Me Love You》巡迴演唱會上狀態驚人，身材纖細、皮膚透亮，完全看不出實際年齡。究竟她是怎麼做到的？以下整理薛凱琪的5大凍齡保養祕訣，最後一個更是90%的人都忽略，想維持年輕一定要謹記！

44歲薛凱琪依舊保持少女氣質的5大凍齡保養祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

44歲薛凱琪5大凍齡保養祕訣（薛凱琪@小紅書；01製圖）

1. 喝牛蒡茶，內外兼顧養顏美容

薛凱琪曾在訪問中透露，自己會喝牛蒡汁或牛蒡茶來保養肌膚。牛蒡的營養價值相當高，富含膳食纖維、維他命A、B群、C、E，以及鉀、鈣、鎂、鐵、鋅等多種礦物質，更含有大量抗氧化植化素，能幫助抵禦自由基傷害、維持細胞健康。

除了抗氧化、延緩肌膚老化，牛蒡還能促進腸道蠕動、提升新陳代謝、穩定血糖血脂，讓整體循環變好，肌膚自然就會透亮有光澤。牛蒡汁做法很多種，可以榨成果汁，也可以煮成牛蒡茶，依照口味選擇調理方式，簡單就能完成日常養生保養。

2. 保養最後一步加「精華油」，封存所有營養

一般保養程序大多是化妝水→精華液/精華油→眼霜→乳霜，但薛凱琪的步驟稍微不同。她會在乳霜之後額外加上精華油，讓臉上形成一層「隱形鎖水油膜」，把前面塗抹的保養成分牢牢封住。

這個小技巧特別適合乾燥肌、熟齡肌或換季時皮膚容易乾燥的人。這樣不只讓肌膚更保濕，還能讓保養效果更完整發揮。

3. 不過度戒口，維持愉快飲食心態

雖然擁有好身材，但薛凱琪其實不太忌口。她坦言自己非常愛吃，很多快樂都來自「享受美食」。因此對吃的方面她會放寬心，不給自己太大的壓力；此外她會搭配適量的保健食品，如維他命C、膠原蛋白等，幫助肌膚維持彈性和光澤。

4. 每週固定運動，靠「多動」維持好身材

很多人好奇，既然不忌口，為什麼薛凱琪還能保持完美曲線？她的答案很簡單：「多吃就多動！」她非常熱愛運動，每週至少會安排3次運動，內容包括跑步、泰拳、詠春、皮拉提斯、瑜伽等，這不僅幫助她維持體態，也讓身體線條更緊緻。

另外，她還會搭配冥想，讓自己在高壓的工作中保持內心平衡。

5. 凍齡關鍵：保持好心態，擁抱自己的變化

除了飲食與運動，薛凱琪特別強調「心態的重要性」。她認為，不需要過度在意年齡的變化，也不要被外界標準綁架。若想讓狀態看起來更好，努力保養當然重要，但別因為外貌焦慮而給自己太大壓力。

「保持心情愉快，擁抱自己的樣子，狀態自然會變年輕。」她的凍齡秘訣，其實不是抗拒變老，而是讓自己在每個年齡階段都活得自在又美麗。

