日本爆紅清腸排毒法　白蘿蔔「加1物」煮湯　便秘救星3天瘦1.5kg

長期便秘、宿便排不乾淨，不只會造成小腹凸，還可能讓皮膚狀態變差！除了市面上流傳的各種「炸馬桶神飲」，日本多年來更流行一款被網友狂推的腸道排毒妙招「白蘿蔔梅干水」（日文稱「梅流し」）。



據說喝過的人普遍反映效果明顯，也有網友喝了三天瘦1.5公斤！做法超簡單，想促進腸道蠕動、改善排便困擾的人不妨試試！

為什麼「白蘿蔔＋梅干」有助排便？

日本料理研究家兼營養師松嶋ゆうこ（暫譯 松嶋優子）分享，白蘿蔔本身含有高達95%水分，每100克只有18大卡，是低熱量又有飽足感的食材，同時富含維生素C和膳食纖維，對肌膚保養也有幫助。

能助排便的關鍵在於白蘿蔔中的膳食纖維與消化酵素（如澱粉酶），能協助腸道蠕動、改善胃脹感；搭配梅干的天然果酸，更能促進腸道代謝，幫助排出多餘廢物，達到清腸與排毒效果。

此外，白蘿蔔磨成泥後還有解宿醉的功效，對愛吃大餐的人來說，也是一款相當友善的食材！

「梅流し」製作方法

準備食材

•白蘿蔔1根（建議連皮切片，營養更完整）

•日本梅干1～2顆（鹽分需15%以上，避免選低鹽或調味梅干）

•昆布適量（可加可不加）

•水適量



製作步驟

•將白蘿蔔切成約2mm薄片。

•放入加了昆布的滾水中煮，直到白蘿蔔變軟（只用水煮也可以）。

•白蘿蔔煮軟後，加入壓碎的梅干，再煮約5分鐘即可關火。（也可用電鍋煮）



正確食用方法

「梅流し」的重點是大量喝湯＋吃白蘿蔔，搭配空腹時效果最佳：

1.先喝湯汁：喝一碗熱騰騰的白蘿蔔湯。

2.吃梅干＋喝湯：吃下一顆梅干，再接著喝湯，重複進行。

3.喝到飽為止：持續喝到「再也喝不下」為止。

4.吃白蘿蔔：最後吃下煮好的白蘿蔔，建議至少4片以上，促進腸道蠕動。



有日本網友分享，自己這樣喝完真的很有感，不僅感覺身體更輕盈，皮膚也有所改善。松嶋優子也提醒，通常在這個過程中，會突然感覺到腸道蠕動加快，甚至可能立刻有便意，這屬於正常反應。

「梅流し」加分技巧

日本網友まる在嘗試過後，也整理出一套加分技巧：

•選對梅干最關鍵：低鹽或甜味梅干效果不佳，建議選擇鹽分15%以上的傳統梅干。

•可加味噌一起煮：味噌富含膳食纖維與益生菌，可提升腸道健康，讓湯頭更好喝。

•效果因人而異：有人喝完立刻有感，也有人需要按摩腹部或等隔天早上才會排便。

•建議選在放假日進行：因為過程中可能隨時想上廁所，在家進行會更安心。



「白蘿蔔＋梅干水」是一種源自日本的簡單腸道食療法，利用白蘿蔔的高膳食纖維與梅干的果酸，幫助促進腸道蠕動、調整腸道環境。雖然很多日本網友都說很有效，但每個人的體質不同，建議初次嘗試時先少量開始，觀察身體反應。如果你正被宿便困擾，不妨找一天試試看這個自然溫和的「梅流し」方法！

