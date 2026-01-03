日本爆紅清腸排毒法　白蘿蔔「加1物」煮湯　便秘救星3天瘦1.5kg

撰文：女人我最大
出版：更新：

長期便秘、宿便排不乾淨，不只會造成小腹凸，還可能讓皮膚狀態變差！除了市面上流傳的各種「炸馬桶神飲」，日本多年來更流行一款被網友狂推的腸道排毒妙招「白蘿蔔梅干水」（日文稱「梅流し」）。

據說喝過的人普遍反映效果明顯，也有網友喝了三天瘦1.5公斤！做法超簡單，想促進腸道蠕動、改善排便困擾的人不妨試試！

同場加映：便秘必食的通便食物Top 11！香蕉沒上榜？這食物助排便還降膽固醇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+22

為什麼「白蘿蔔＋梅干」有助排便？

日本料理研究家兼營養師松嶋ゆうこ（暫譯 松嶋優子）分享，白蘿蔔本身含有高達95%水分，每100克只有18大卡，是低熱量又有飽足感的食材，同時富含維生素C和膳食纖維，對肌膚保養也有幫助。

能助排便的關鍵在於白蘿蔔中的膳食纖維與消化酵素（如澱粉酶），能協助腸道蠕動、改善胃脹感；搭配梅干的天然果酸，更能促進腸道代謝，幫助排出多餘廢物，達到清腸與排毒效果。

此外，白蘿蔔磨成泥後還有解宿醉的功效，對愛吃大餐的人來說，也是一款相當友善的食材！

速效減肥餐單｜ 一日6餐一週減走5公斤　GM Diet高纖低脂排走宿便

「梅流し」製作方法

準備食材

•白蘿蔔1根（建議連皮切片，營養更完整）
•日本梅干1～2顆（鹽分需15%以上，避免選低鹽或調味梅干）
•昆布適量（可加可不加）
•水適量

製作步驟

•將白蘿蔔切成約2mm薄片。
•放入加了昆布的滾水中煮，直到白蘿蔔變軟（只用水煮也可以）。
•白蘿蔔煮軟後，加入壓碎的梅干，再煮約5分鐘即可關火。（也可用電鍋煮）

韓國減肥KOL 8年減52公斤　2秘訣養出易瘦體質　食飯坐姿對不復胖

正確食用方法

「梅流し」的重點是大量喝湯＋吃白蘿蔔，搭配空腹時效果最佳：

1.先喝湯汁：喝一碗熱騰騰的白蘿蔔湯。
2.吃梅干＋喝湯：吃下一顆梅干，再接著喝湯，重複進行。
3.喝到飽為止：持續喝到「再也喝不下」為止。
4.吃白蘿蔔：最後吃下煮好的白蘿蔔，建議至少4片以上，促進腸道蠕動。

有日本網友分享，自己這樣喝完真的很有感，不僅感覺身體更輕盈，皮膚也有所改善。松嶋優子也提醒，通常在這個過程中，會突然感覺到腸道蠕動加快，甚至可能立刻有便意，這屬於正常反應。

《穿Prada的惡魔2》安妮夏菲維私藏4招減肥、飲食控制技巧全曝光

「梅流し」加分技巧

日本網友まる在嘗試過後，也整理出一套加分技巧：

•選對梅干最關鍵：低鹽或甜味梅干效果不佳，建議選擇鹽分15%以上的傳統梅干。
•可加味噌一起煮：味噌富含膳食纖維與益生菌，可提升腸道健康，讓湯頭更好喝。
•效果因人而異：有人喝完立刻有感，也有人需要按摩腹部或等隔天早上才會排便。
•建議選在放假日進行：因為過程中可能隨時想上廁所，在家進行會更安心。

「白蘿蔔＋梅干水」是一種源自日本的簡單腸道食療法，利用白蘿蔔的高膳食纖維與梅干的果酸，幫助促進腸道蠕動、調整腸道環境。雖然很多日本網友都說很有效，但每個人的體質不同，建議初次嘗試時先少量開始，觀察身體反應。如果你正被宿便困擾，不妨找一天試試看這個自然溫和的「梅流し」方法！

同場加映：排便操速效改善便秘！3個超簡單動作加速腸道蠕動　清宿便減小腹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+8
飯後、空腹可以食生果？營養師教最佳食水果時間助排便、穩定血糖C朗保持20年7%體脂健身餐單　網紅食2餐崩潰：能吃20年給你1億！人到中年易發福？10個令你變肥的生活習慣　水分及睡眠不足是大忌3分鐘減肚腩｜韓國女團出道必練「虐腹減脂瘦身操」　4日瘦1公斤清陳年宿便、解便秘！營養師推薦有效通便食材　助潤腸提升保護力

延伸閱讀：

日本爆紅「梅乾減肥法」！一個月狂瘦4公斤，解密關鍵吃法，甩脂超有感！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

便秘
減肥
大便
減肥食譜
都市健康
健康飲食
健康生活
美妝穿搭
另類減肥
瘦身減肥
女人我最大
食譜