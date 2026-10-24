51歲許路兒凍齡飲食公開　一天吃2餐＋點心　吃對食物不捱餓瘦身

抗老除了日常保養，吃進身體的食物同樣很重要！締造凍齡神話的51歲女神許路兒，多年來以看不出年齡的精緻外貌及少女感體態備受關注，近期也經常在社群分享自己的保養、運動日常，這次更公開粉絲敲碗許久的「一日飲食」清單。



從早餐的燕麥粥、奇亞籽，到地中海飲食，吃得簡單又營養，讓不少網友看完忍不住大讚：

難怪51歲還能維持這麼好的狀態！

許路兒一天吃2餐＋點心 比起少吃更在意「有沒有吃對」

許路兒透露，現在的自己一天通常吃兩餐再搭配點心。比起過去，她現在更在意一餐到底有沒有吃對、營養夠不夠，希望在滿足身體需求的同時，也不要讓自己吃得太有負擔。

51歲許路兒凍齡飲食一日餐單（IG@lurehsu；01製圖）

許路兒「慢老飲食」秘訣曝光（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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早上起床梳洗後，她會先喝一杯溫水，接著準備高纖飲早餐！第一杯是「燕麥粥」，做法很簡單：「馬克杯裡加入2匙大燕麥片、1大匙黑芝麻粉及25克藜麥粉，再用熱水沖開、攪拌均勻就完成。」

除了燕麥粥，她還會準備一杯奇亞籽水：「加入15克奇亞籽泡開」，再搭配咖啡、燕窩及一顆水煮蛋。整份早餐有穀物、種子與蛋白質，吃得營養也會比較有飽足感。

晚餐傍晚前吃，以「地中海飲食」為主

許路兒的第二餐通常安排在傍晚之前，而且會吃得比較完整。她分享最近很喜歡地中海飲食的食譜，會把精緻碳水換成全穀類，再搭配大量蔬菜與優質蛋白質，也會用酸種麵包取代一般麵包。這樣的飲食方式吃了一段時間後，她覺得身體的負擔比較少。

許路兒也特別提到，自己現在會把全穀物當作主食，讓升糖速度變慢，當血糖穩住了食慾才不會像過山車一樣。

晚上嘴饞怎麼辦？

至於粉絲最常問的「如果晚上肚子餓怎麼辦？」許路兒也大方分享自己的做法。如果真的嘴饞，她會吃一些無糖優格（乳酪）再搭配冷凍藍莓，簡單解解饞，才不會讓晚上的飲食變得太有負擔。

她平時的飲食原則就是盡量清淡，也會讓自己在睡前維持「有一點空腹感，但不會餓到受不了」的狀態。許路兒表示，這樣睡覺時感覺比較舒服，隔天起床也會覺得身體比較輕盈。

想維持好身材怎麼吃？

從許路兒分享的一日飲食中不難發現，她的每一餐都盡量兼顧均衡，透過不同食材搭配，增加蔬菜、全穀類與蛋白質的攝取比例，同時以原型、少加工食物為主，這樣的飲食習慣也有助於維持理想體態。

至於令人稱羨的「凍齡」好狀態，其實飲食、運動、睡眠與日常保養，都是長時間累積而來的成果。找到適合自己、吃得習慣且能長期維持的生活方式，讓身材與整體狀態慢慢穩定下來，或許就是她多年來始終維持好狀態的關鍵！

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