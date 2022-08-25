豐胸方法︳日本平胸媽媽每天5分鐘豐胸操　兩星期升2罩杯極神奇

【豐胸方法︳5分鐘豐胸操 】胸部是其中一個凸顯女性媚態的重要部位，不過既想擁有纖瘦的體態，又想挺著一雙傲人豐滿的雙乳，似乎難過登天。日本NSCA認受健身教練Popo是2個孩子的媽媽，然而經歷過餵哺母乳的她，胸圍卻只有AAA。她於YouTube分享每天5分鐘豐胸操，成功脫離平胸惡夢，兩星期即升2 cup！大批網友亦留言直呼見效，想胸部更飽滿的女生一試無妨。



豐胸方法︳持續100天後由AAA升至E罩杯？

自稱是貧乳的Popo，親自實測「5分鐘胸部鍛鍊」動作，只需兩週就能達到顯著的豐胸效果。100天後更由原本的AAA升至E罩杯，非常不可思議，絕對是一眾瘦底女生的救星。不過運動與瘦身效果因人而異，以下方法只供參考。

【豐胸方法︳5分鐘豐胸操 】合十手指在鎖骨和腋下按摩半分鐘。（YouTube：Popo影片截圖）

豐胸方法︳即學「5分鐘豐胸操」

首先，合十手指在鎖骨和腋下按摩半分鐘，以自己舒服的力度即可。若果感到疼痛，只是因為老廢物質堆積在那裡，按摩能促進血液循環，放鬆僵硬的肌肉。

【豐胸方法︳5分鐘豐胸操 】平板支撐30秒。（YouTube：Popo影片截圖）

接下來是平板支撐，同樣維持30秒。期間稍微抬起背部，好讓雙乳貼在一起。胸部上方感受到壓力屬正常表現，意味著這個動作正對胸部發揮作用。

【豐胸方法︳5分鐘豐胸操 】兩手擺出菱形，進行半分鐘的掌上壓。（YouTube：Popo影片截圖）

下一個動作是「鑽石」俯臥撑，雙膝跪在地上，兩手擺出菱形，進行半分鐘的掌上壓。雙手向內支撐，能增加乳房的負擔與運動量，大家需注意保持穩定呼吸。

【豐胸方法︳5分鐘豐胸操 】彎曲雙手並大範圍順時針向後打圈。（YouTube：Popo影片截圖）

然後，盤膝而坐準備活動肩關節，彎曲雙手並大範圍順時針向後打圈。當雙手回到胸前時，手肘形成90度，前臂緊貼在一起，將乳房擴張後再次集中，做同一個動作30秒。

再來的姿勢有點像柔道，雙手往前交叉疊在一起，胸腔收縮。兩手捏出拳頭，手肘向後伸到最盡，過了腰部，然後重複動作。之後，打開雙手往左右兩邊，手肘形成直角，再合在一起，手臂需與地板平行。此動作能改善駝背，讓乳房隆起。雙手合十並上下移動，有點像日本人吃飯前說：「我開動了！」的動作。

右手掌握著左手肘，反之亦然，抬高然後放下，一樣重複30秒。雙手緊扣在背後，形成祈禱手勢，向下彎曲伸展手臂，拉直後背和腰部，挺直髖骨位置。最後，雙手合十，感受往前推的力量，維持130秒，並將注意力集中在胸部周遭的肌肉上。

（以上「5分鐘豐胸操 」僅供參考，效果因人而異。如對豐胸方法有任何疑問，請尋求專業人士意見。）

【豐胸方法Q&A 】

豐胸操需要多久才見成效？ 豐胸操的成效和所需時間因人而異。 豐胸操每組動作維持多久？ 豐胸操每組動作維持30秒。

資料來源：YouTube@Popo / ぽぽ 《5分鐘豐胸操