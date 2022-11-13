一換季即爛臉！內地女親揭抗敏血淚史　3步急救爛臉重現滑嫩肌膚

轉季身體及皮膚容易乾燥，且皮膚可能會出現敏感及濕疹等等，故此必須要對症下藥才能有效控制皮膚。除了外在護膚程序要做對外，想維持良好的肌膚須透過內在調理。今天《01女生》記者亦請來註冊中醫師羅淑玲為大家推介一些冬天湯水食譜，有興趣的女生絕不能錯過！



德善堂註冊中醫師羅淑玲 香港浸會大學中醫學碩士 廣州中醫藥大學中醫學學士

內地有一名多年來飽受皮膚問題的女生於個人YouTube頻道分享個人獨特過敏急救方法，助一眾敏感肌的人士換季毋須再擔憂過敏情況出現！Youtube上有一個頻道名文不叮的女生花了很長時間去尋找適合自己養膚的秘訣，片中她分享自己多年的血淚史，為了幫助「同路人」不惜分享個人的急救方法以維穩護膚，拯救換季過敏的女生們！

分為3個部分：過敏急救法、日常特別護理、早晚護膚流程。

護膚｜分為3個部分：過敏急救法、日常特別護理、早晚護膚流程。（Youtube@文不叮 截圖）

護膚｜過敏急救法



她表示肌膚情況非特別嚴重敏感的女生，或者有特別情況而無法及時就醫。她有一個相對既安全又有效的急救舒緩方法。

首先停用所有具美白抗皺功效的護理品，不要化妝，不要用洗面奶潔臉。她建議大家可使用生理鹽水及礦泉水以1：1比例，早晚各一次濕敷5-10分鐘。在濕敷過程一定要保持化妝棉是濕潤狀態。之後，濕敷後可使用角鯊烷油按摩臉部。

護膚｜過敏急救法（Youtube@文不叮 截圖）

護膚｜日常特別護理



對於敏感肌膚人士，基本是換季是一個特別煩擾的問題，她建議大家不妨洗頭及洗澡分開，中午洗頭晚上洗澡，這樣可避免洗頭水流到臉上，且亦減低無意用過熱的水潔臉，從而破壞皮膚屏障。

護膚｜日常特別護理（Youtube@文不叮 截圖）

護膚｜早晚護膚流程



最後一個部分，女生早上起床後，若當天不需化妝毋須出門，她表示自己是不會潔臉，只會普通清潔眼屎。之後塗上眼霜及保濕一下法令紋位置即可。

護膚｜早晚護膚流程（Youtube@文不叮 截圖）

若要化妝的話會使用浸濕了保濕乳液或化妝水的化妝棉輕輕把皮膚擦拭一遍，就當作洗臉。不是長時間在戶外，基本上注重防曬即可。晚上的話，她簡單使用能鎖住皮膚營養及水分的產品。

羅淑玲中醫：6大冬季湯水食療推薦

「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則，此時可以借助自然界旺盛的陽氣，進行天灸治療以增強體質，對於鼻敏感、哮喘、腸胃功能失調、容易感冒等虛寒性病症均有療效，建議接受天灸療法前先諮詢中醫師意見，以判斷體質狀態是否適合進行天灸。

【冬季湯水｜冬天湯水食譜】「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則（unsplash）

冬季湯水食療推薦｜1. 石斛清熱安神飲

材料：羅漢果半個，桂圓肉10g，石斛10g，瘦肉500g。

做法：瘦肉洗淨切塊，湯煲中放入所有材料加水共煮約1小時即可。

功效：石斛可養陰清熱，益胃生津；羅漢果清熱解毒。此湯入口微甜，尤其適用於眼睛乾澀、脾氣急躁、睡眠不安易醒人士飲用。



冬季湯水食療推薦｜2. 海底椰五指毛桃煲雞湯

材料：海底椰20g，五指毛桃30g，雞半隻，紅棗6枚（去核），枸杞5g。

做法：雞洗淨斬塊，熱油炒香後轉入湯煲，加入餘下所有材料，小火煲1小時，起鍋前加少許鹽調味即可。

功效：海底椰可以清熱潤肺，五指毛桃能健脾補虛，適合脾虛人士、秋冬季面黃浮腫、體虛無力女士飲用。



冬季湯水食療推薦｜3. 無花果花旗參排骨湯

材料：無花果8顆，花旗參10g，紅棗2粒（去核），排骨500g，姜2片。

做法：紅棗、花旗參、無花果洗淨備用。排骨用流水沖洗5分鐘，瀝乾水後放入燉盅內，放入所有材料。加水後隔水燉約1小時。飲用前加少許食鹽調味。

功效：花旗參具清熱養陰、補氣功效，適合皮膚乾燥脫屑、精神不振、心煩失眠等人士飲用。



冬季湯水食療推薦｜4. 雪梨川貝燉瘦肉湯

材料：雪梨2個，川貝5g，瘦肉250g，姜3片。

做法：瘦肉洗淨切塊，雪梨去皮去核切塊。鍋內清水煮滾後放入瘦肉焯水備用。燉盅內放入川貝、瘦肉和薑片隔水燉半小時，然後再加入雪梨燉半小時。

功效：川貝可化痰止咳消腫；雪梨具有生津止渴、潤肺止咳、化痰功效，適合秋冬季咽喉乾燥、肺虛咳嗽人士飲用，亦能改善老年患者慢性咽炎。



冬季湯水食療推薦｜5. 響螺龍骨湯

材料：乾響螺片50g，海底椰10g，龍骨500g，生薑3片。

做法：響螺片清水泡發切片，龍骨焯水備用。湯煲中放入所有材料，加水煲2小時即可。

功效：響螺可滋陰補腎，清肝潤肺。對於秋冬乾燥引起的咳嗽、皮膚乾燥有一定幫助，亦適合中年人士清肝補腎。



冬季湯水食療推薦｜6. 姬松茸淮山竹笙雞湯

材料：姬松茸50g，淮山50g，竹笙20g，雞半隻，薑3片。

做法：先將淮山、竹笙洗淨，姬松茸用水浸泡20分鐘，雞焯水。在湯煲內放入所有材料，煲約1小時後加適量食鹽調味即可。

功效：姬松茸對肝腎有補益作用，可增強人體免疫力，補血益氣。適合秋冬季容易手腳冰冷、皮膚乾燥、面色萎黃人士飲用。

