外食族必看！便祕預防及改善5絕招　鍛鍊這組肌肉排便順暢無阻？

隨著生活型態的改變，加上前幾年的疫情爆發，很多人開始成為外食族的一員，不論是在外面買便當或是回家叫外賣，長久下來，越來越多人開始出現便秘、排便不順的問題！



到底該怎麼解決這個困擾呢？趕快來看看以下5大秘訣吧～

預防及改善便祕的5個方法，從此排便通暢舒適！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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便秘改善方法

1. 飲足夠的水

每天至少要喝自己的體重x3倍的水量，如果不喜歡喝水的姐妹，也可以讓自己養成「喝湯」的習慣，例如菜湯或是肉湯，平時也可以選擇豆漿或牛奶來替代，但主要還是以清淡為主！

2. 攝取足夠的膳食纖維

主食當中的粗糧，例如燕麥、蕃薯、蕎麥等等，還有蔬菜、水果等，裡頭都含有豐富的膳食纖維，記得每天都要盡量吃500公克左右的蔬菜，大約是5個拳頭的份量，水果的話則食用大約200-300克，尤其是香蕉和梨子都是很好的選擇，膳食纖維除了能夠促進腸道的蠕動之外，還可以增加便便的體積和重量，進而達到「預防」便秘的效果喔！

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3. 不能亂節食

我們每日的糞便都是在達到一定的量後，才能夠刺激我們的便意，如果不當的節食，食物就會提早在大腸就被吸收水分，糞便也會因此變得又乾又硬，導致我們便秘以及排便不順利！

4. 養成固定的排便習慣

養成起床後，在空腹的情況下喝一杯溫開水，普遍都能夠順利的排便，而且要記得將這個習慣維持下去，有助於讓身體產生記憶，才能每天固定排泄。

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5. 增加運動量

如果缺乏運動造成腹肌無力，有可能會造成排便上的不順利，尤其是經常久坐的上班族們，建議要養成規律的運動習慣，每週至少撥出3天的時間好好運動，尤其是增加腹肌的訓練，對於排便順暢會非常有益！

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