星期三｜Jenna Ortega 3大身材管理法！金球獎、首映展露超強腹肌

【Wednesday／星期三／Netflix】偏愛恐怖血腥的「星期三」（Wednesday Addams）再譽歸來，第二季終在9月3日迎來結局！《星期三 Wednesday》第一季剛上映不久就已經獲得Netflix的連續劇訂單，上映三週內更成為Netflix收視率第二高的英文影集。第二季除了阿達家族的核心角色陸續登場，更有Lady Gaga驚喜客串，令人期待往後發展。



《星期三 Wednesday》中的靈魂主角絕對是演活「星期三」的 Jenna Ortega （珍娜歐特嘉）。Jenna Ortega 的人氣亦隨之水漲船高，更成為新生代的時尚指標，被封為「暗黑女王」。

另外，她的姣好身材亦備受關注， 無論是上季宣傳在第80 屆金球獎頒獎典禮Gucci 禮服造型，或是今季開幕式所身穿的Givenchy by Sarah Burton 2025秋冬系列連身裙造型， 性感服飾將她的超強腹肌展露無遺，讓人不禁好奇她的身材管理術！

▼▼▼ 回顧Jenna Ortega金球獎、首映展、開幕禮中造型▼▼▼

Jenna Ortega 擁有令人驚歎的演技，處處都給予我們驚喜。她更曾在訪問中分享，能夠身穿15公分的細高跟鞋做出任何動作，到底 Jenna Ortega 以什麼方法管理身材及訓練身手呢？大家不妨參考一下Jenna Ortega 曾分享過的身材維持秘訣！

星期三｜Jenna Ortega 身材管理術：深蹲重訓

作為只有155公分的 Jenna Ortega，外型是個不折不扣嬌小型的女生，但她並不喜歡嬌滴滴，反而深受恐怖片吸引，喜歡血、尖叫及狂奔的感覺，而且她更十分喜愛以深蹲、重訓作日常鍛鍊！Jenna Ortega 在節目中曾分享過自己最喜歡鍛煉的身體部位就是腿，重訓亦成為她最喜歡訓練的原因

我喜歡做深蹲，在重訓的時候只需要知道我的姿勢是 100% 正確的，這讓我有安全感！鍛鍊過程更能確切地知道自己需要什麼。 Jenna Ortega

星期三｜Jenna Ortega 身材管理術：高跟鞋訓練

Jenna Ortega 指自己更能夠穿著 6 英寸的細高跟鞋做任何動作，非常令人佩服！（IG@jennaortega）

最喜歡鍛煉的身體部位就是腿，因為我覺得它們一直是我身體最強壯的部分！ Jenna Ortega

Jenna Ortega 自幼熱愛運動，她除了喜歡跑步，更喜歡踢足球！最令人驚訝的是，她指高跟鞋除了能夠補足矮小身體的一種方式，亦是其中一環的訓練，她更能夠穿著 6 英寸的細高跟鞋做任何動作，非常令人佩服！在種種鍛鍊之下，不難怪 Jenna Ortega 的演藝生涯中做過很多動作和特技表演，例如《安眠書店》、《星期三》、《恐怖X檔案》中的角色動作都是她親自上陣。Jenna Ortega 還擁有超強射箭、擊劍等專長，為的就是能夠親自上陣，不用替身。

星期三｜Jenna Ortega 身材管理術：素食

Jenna Ortega 的運動需求之大，不難令人誤以為她一直都是個愛肉者，不過她在2020 年中時於 Twitter 主張她是素食主義者，並且努力遠離乳製品。

我是素食主義者！我也盡可能遠離乳製品，為了減少殘忍的選擇，我全力以赴已經一年多了 Jenna Ortega

Jenna Ortega 亦在2022 年 12 月在YouTube中 登上美國節目《Wired》中分享原來她是多年素食者，不過因為拍攝《星期三》時，羅馬尼亞當地飲食習慣大多以肉食為主，素食的選擇不多，並未能夠提供足夠的營養，於是Jenna Ortega 才因該劇慢慢變成食魚及素食的魚素食者（Pescatarian）。

Jenna Ortega 主張她是素食主義者，並且努力遠離乳製品（IG@jennaortega）

對於素食轉變，Jenna Ortega 亦在紐約時報中的報導道出她的心聲，更指壽司及牛油果是她的「Comfort Food」，笑言年青人喜愛炸雞、炸薯條，而壽司及牛油果就是她的炸雞和炸薯條。

我喜歡壽司，我喜歡酪梨，現在這是我的第一選擇！ Jenna Ortega

因為素食當中的全穀類與豆類食物含有膳食纖維成分，可以提供飽腹感。如果飲食內容以植物性食物為主，能夠自然地降低每日的總熱量攝取。 亦有研究發現飲食內容的植物性食物比例越高，減重的效果越好，難怪Jenna Ortega 的身材如此美妙！