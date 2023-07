慳家女戒看電視24年爆5大好處！英國研究：房間有電視會更易變肥

香港人最鍾意「電視汗撈飯」,不少人用餐時間都會不禁打開電視收看節目,但是有一名英國女生聲稱自己過去24年家中都沒有電視,自己亦從不看電視節目,更直言節省不少開支。此外,過去有研究指出房間有電視更易長胖,到底是什麼一回事呢?



根據《每日星報》報道,一名英國女子名Erica Crompton表示自己由1999年起再無用電視機及收看電視節目,直至今時今日都沒有打算購買電視機,亦沒有想念過往看電視的日子。

她憶述大學時期,首次聽到Gil Scott-Heron的音樂,她直言「第一次想遠離電視」,由於Gil Scott-Heron最熱門歌曲《The Revolution Will Not Be Televised》當中的歌詞,使女子下定決定不再看電視,並戒掉看電視的習慣。

英女戒看電視24年大爆多個好處 坦言無需從電視尋求樂趣 (getty image)

大學畢業後,女子從事一份時裝界的工作,皆因不時要參加派對,晚上亦會有不同的節目,因此順理成章不需從電視節目中尋求樂趣,習慣一直維持至今。

女子發生不看電視有許多不同的好處,如節省金錢,更直言「你永遠不會相信它為我節省多少錢」。原來當地收看電視的許可證費用為每年159英鎊(約1,600港元),單單20年她總共節省3,180英鎊(約3.2萬港元)。

自從不看電視變得快樂、提高工作效率 (getty image)

自從不看電視變得快樂、提高工作效率

自從她戒掉看電視的習慣,有更多時間進行其他活動,如閱讀、聽電台、為朋友寫詩,直言比電視更有趣。同時,她指不看電視,對一些悲慘新聞再不會變得麻木不仁,整個人變得快樂、提高了工作效率。

此外,空閒在家時,她指自己為花園增添了一個餵鳥器,讓一些野生動物如啄木鳥、松鴉和松鼠前來進食,她跟另一半都認為賞鳥跟電視節目一樣同樣能帶來娛樂,「我們坐在休息室,被花園的野生動物吸引。裝滿花生的餵食器只需3英鎊(約30港元),比起買電視機、電視櫃和電視許可證便宜得多。」

研究:房間有電視更容易長肥?

或許以上女子的說法非人人適合,而且在香港一般的電視節目都是免費的,故此大眾未必確切地感受到「節省金錢」這方面的好處。

研究:房間有電視更容易長肥? (getty image)

不過早於2017年, 英國倫敦大學曾進行一項研究,參與研究的1.2萬名英國兒童中,超過一半的兒童在7歲後房間都會有電視機,研究人員要求家長提供子女看電視時間的紀錄,並在兒童11歲時量度其體質指數(BMI)。

結果發現,跟房間沒有電視的同齡人相比下,有7歲時房間有電視的兒童,在11歲超重機率高30%,男童則高20%,因此認為長時間收看電視,會導致睡眠時間減少,同時邊看電視邊吃零食,會造成肥胖問題。