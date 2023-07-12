郭雪芙食金針菇瘦出新高！公開5大Keep fit秘訣　2道美味減肥食譜

以模特兒身份出道，後轉型為演員的郭雪芙，6月30日才剛過完35歲生日，整個人狀態極～好，出演過 《真愛找麻煩》、《我們不能是朋友》、《華燈初上》、等劇，最近又和范少勳搭擋新戲《因為你如此耀眼》熱播中。



容易水腫的她，過去上鏡一直給人一種微肉的印象，但最近的她整個人明顯瘦一圈，到底怎麼辦到的？這回出席代言活動也不藏私地公開啦！

郭雪芙5大維持身材的秘密，2個食譜簡單好味又瘦身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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郭雪芙5大瘦身秘訣

1. 自製健康料理

過去受訪時郭雪芙也經常提及自己容易水腫，在飲食上就會盡量清淡，自煮料理時會少加鹽調味，像是之前有分享過「蘋果雞湯」食譜，準備薑片、雞腿肉、蘋果，把食材通通放進去就可以煮成一鍋。最近自己迷上做了一道「金針菇料理」覺得健康又好吃，先將金針菇切三段（這樣就不會明天見！），跟娃娃菜、綠花椰切小塊一起放到鍋子，再加入亞麻仁油，不用再加水，因為金針菇會出水，蒸熟後再加點海鹽、黑胡椒、白胡椒就可以開吃！

2. 吃原型食物

雖然工作的關係，生活步調比較忙碌，但在飲食方面，郭雪芙透露自己還是會多選擇以原型食物為主，加工食品就少碰，但也不會刻意要求自己都只能吃水煮餐，像是如果有時間自己也會下廚乾煎雞腿排，簡單的烹調就很好吃。

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3. 168斷食法

郭雪芙分享這陣子為了追求讓自己更健康點，有在認真執行「168斷食」，固定相隔16小時再吃第一餐，刻意拉長空腹的時間，可以減少身體的負擔。

4. 皮拉提斯運動

瘦卻不乾癟的郭雪芙，她透露維持身材的方式除了飲食外，私底下很喜歡的運動是普拉提，之前有請教練一對一上課指導，偶爾也會跟朋友一起去跳韓國女團的舞。比起追求變瘦，她更在意的是體態的雕塑。

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5. 多喝水＋膠原蛋白

因為工作關係，滿常需要熬夜拍戲，最怕的就是氣色很差！郭雪芙分享私底下的美容秘訣就是多喝水、補充膠原蛋白錠，急救保養還會敷面膜、泡澡！之前就分享過消水腫必喝的「青瓜水」，在大水壺裡面加入切片大青瓜、檸檬，大概使用兩個指節、約6cm左右的大黃瓜（比小黃瓜更好），加上半顆檸檬切片或切塊，也可以加點薄荷葉，每天至少喝2000～2800ml的水。

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