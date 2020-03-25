【酒後不亂性】兩杯落肚無問題！飲酒前吃這11種食物　健康不易醉

在喝酒前吃些東西，除了可以止餓，還能夠平衡電解質（Electrolytes），而且如果吃對食物，還能減緩因為酒精而造成的一些不良影響。但如果吃錯食物的話，反而可能會導致腹脹（Bloating）、脫水（Dehydration）、胃食道逆流（Heartburn）和消化不良等症狀。因此以下將為您介紹11種適合在喝酒前及喝酒時、酒後吃的食物，來減緩酒精的吸收速度以及身體的不適。 文：Jamie Chang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai

▼▼以下介紹11種適合在「喝酒前」吃的食物▼▼

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喝酒時：配堅果補充消耗的維生素B

酒吧裡面的下酒點心有很多種，給大家在喝酒聊天時配著吃，常見例如洋芋片、堅果或炸豬皮片，這時，不妨選擇堅果，因為堅果含多種維生素B，當人體在喝酒時，會快速消耗維生素B，所以堅果會是喝酒嘴饞時的最佳選擇。另外，如果酒吧剛好有提供橄欖，也是不錯的好選擇。

酒後吃雞肉補胺基酸助代謝（Tim Bish／Unsplash）

酒後：吃雞肉補胺基酸助代謝

喝酒後如果肚子餓了的話，多數人都比較想吃重口味或是油炸的食物，例如披薩、薯條等，雖然美味，但是如果經常在酒後這樣吃，可能會讓您的體重直線攀升，不妨選擇雞肉串、烤雞肉等等的料理，甚至是雞肉沙拉會更好，會是比較健康的好選擇。雞肉可以提供給肝臟提供充足的胺基酸(Amino acid)，可以幫助代謝酒精，而生菜沙拉也可以即時補充維生素。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喝酒前後食物這樣吃～健康不易醉】