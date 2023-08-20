梨形女孩必看！3個動作減大腿內側脂肪　靠牆企15分鐘找回大髀罅

「靠牆站」一直是許多女星、模特兒最愛的瘦腿運動，不僅姿勢超簡單，緊貼15分鐘就能明顯感覺身體發熱、冒汗，燃脂程度絲毫不輸跑步！



想要迅速剷除大腿內側肥肉的梨形女孩，絕對要試試以下這三組「進階版貼牆運動」，找回大腿縫不是夢！

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進階版貼牆運動

1. 貼牆坐X踮腳

上半身維持貼牆姿勢，重心放在下方，呈坐姿搭配左右踮腳，左右共20次為一組，建議每日3-4組。做這組動作時，要特別留意骨盆擺正、上半身與牆壁貼緊，才能有效訓練核心唷！

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2. 貼牆坐X蛙腿

燃脂效果一極棒的坐姿蛙腿動作，結合了上方的踮腳站姿，再加入開合腿動作，對剷除腰臀贅肉、緊實大腿內側效果特別有感！這組動作與下一組動作皆為較高難度的貼牆運動，建議依個人能力調配次數即可。

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3. 貼牆坐X向前踢腿

最後，將貼牆運動加入向前踢腿，向前踢得越水平效果越好！這組動作不僅能強化大腿與臀部肌肉，練出緊實、凹凸有致的臀腿曲線，更能提升核心力與穩定度唷！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】