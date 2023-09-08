減肥｜泰女曾重達176磅1理由決心減肥！減走59磅變索爆健身網紅

減肥｜相信不少人起初踏上減肥之路，大多數是不滿意自己的身材，而突然萌生減肥念頭。泰國有一名女生多年來曾重80kg左右，胖胖的身材又不修邊幅，更因外型的問題而處處碰壁，甚至連自己都看不下去。經過長時間付出，她最終成功減重至53kg，且狀態也更勝以前！



減肥｜泰國有一名女生多年來曾重80kg左右，胖胖的身材又不修邊幅，更因外型的問題而處處碰壁。（ig@shereeen）

泰國女「1原因」踏上瘦身之路 成功減甩27kg變成健身網紅

泰國女生Shereen自小是一個「肉肉女孩」，在讀書時期體重已經重80kg左右，唯當時沒有過多理會。直到踏入社會後，因身型而遭受旁人的嘲笑，連工作及愛情也變得不順利，使她下定決心減肥瘦身。

減肥｜泰國女「1原因」踏上瘦身之路 成功減甩27kg變成健身網紅（ig@shereeen）

Shereen僅僅花了6個月時間，成功由80kg減至53kg，足足減了27kg，可見她對瘦身的決心多中！平日不少人都忽略了「復胖」這一環，明明成功甩肉，不久後卻面臨「復胖」的問題，但是Shereen為了不復胖，在瘦身的過程中，甩肉兼且開始增肌。至今她的體重大約維持在55kg-57kg，她亦不主張過份追求纖細的身材，而是健康緊致的體態，如今她更成為泰國知名的健身網紅，經常在個人社交平台跟大眾分享不同的瘦身貼士及資訊。

減肥｜泰國女「1原因」踏上瘦身之路 成功減甩27kg變成健身網紅（ig@shereeen）

泰女靠1方法 從運動中找到樂趣

眾所周知，運動是必不可少的，然而令不少人對運動卻步的主因，除了懶惰之外，就是覺得運動很無聊。作為健身網紅的Shereen希望大眾都能在運動中找到樂趣，她建議新手者在選擇運動時要盡量確保多樣性，在進行高強度的有氧運動外，還應該增加力量訓練，有助避免對運動感到厭倦及停滯期，加速脂肪燃燒。Shereen平日除了在健身房進行基本的重訓，還會進行泰拳、踏單車、游泳、攀岩等不同的運動，在不同的運動帶給她無法抗拒的愛上運動的感覺。

減肥｜泰女靠1方法 從運動中找到樂趣（ig@shereeen）

減肥｜泰女靠1方法 從運動中找到樂趣（ig@shereeen）

公開瘦身餐單 培養不易發胖體質

至於飲食方面，Shereen在減肥初期，她每天攝入的碳水化合物限制在20g內，同時嚴格控制麵粉和糖的攝取量。隨著體重逐漸減輕並增加了運動量，她將碳水化合物攝入量提高到每天總熱量的20％，增加了蛋白質和蔬菜的攝取。如今她基本上不再限制飲食，唯一的原則是只進食原型食物，當想吃甜點，她會親自動手製作。

減肥｜公開瘦身餐單 培養不易發胖體質（ig@shereeen）

在她個人社交平台不時會見到不同的甜食的相片，她亦曾分享過自己最愛的甜食「香蕉堅果薄片」的食譜，做法相當簡單，而且健康又美味。將香蕉切成三片薄片後，輕輕塗上少量無糖花生醬，然後撒上芝麻籽、核桃、堅果等。將準備好的香蕉片放入預熱至180-190度的烤箱中，烤約15至20分鐘即可。

減肥｜公開瘦身餐單 培養不易發胖體質（ig@shereeen）

另外，Shereen除了運動及飲食著手外，她以自身經驗分享了6個日常小秘訣，藉此鼓勵同路人，並助他們減肥瘦身成功，以下6點是Shereen維持身材的方法。

減肥｜公開瘦身餐單 培養不易發胖體質（ig@shereeen）

1. 在上班期間，保持肩膀和背部挺直，步伐輕快且充滿自信！不要走得太緩慢，遇到樓梯盡量避免搭乘電梯，從上班開始就能鍛煉身體。



2. 早餐時避免選擇油膩的食物，對於上班一族來說，可預早一天準備蘋果、香蕉、蕃薯雞蛋，以及番茄、豆漿等都是很好的選擇。



3. 在電腦前工作時，不要彎腰低頭或駝背，保持背部挺直，每隔1小時透過伸展、左右轉動、轉動頸部等方式放鬆身體。無論多忙碌，一定要站起來走動，避免小腹積聚脂肪。



4. 辦公室裡的冰箱應該存放一些糧食，例如豆漿、乳酪、香蕉、水煮蛋，萬一出現緊急會議或工作量大，切記按時進食，不要讓自己挨餓，以免晚餐時暴飲暴食！



5. 按照工作的優先順序，集中精力在規定的時間內完成，這樣才能在下班後有時間進行健身、拳擊、游泳等活動，每星期3至4天就足夠。



6. 每天確保6至8小時的充足睡眠，讓身體得到充分休息，同時維持正常的新陳代謝，培養不易發胖的體質。

