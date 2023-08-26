髮型屋｜5大特色髮廊推介！首間瀏海專門店必試無限期修剪服務

髮型屋推介｜除了美妝穿搭，頭髮造型對女生而言也是相當重要，女生們定時就要到髮型屋修剪頭髮，或漂染電換換髮型，而在揀選髮型屋時，價錢、產品、技術、店舖環境等通通都是考慮因素。近年，香港多開了不少特色髮型屋，有瀏海專門店，亦有髮廊Cafe，《01女生》今次搜羅了5間別具特色的髮廊推介，下次要剪髮時不妨去試試！



髮型屋推介1：Kumo3 hair

相信留有瀏海的女生也深深明白到，瀏海要不時自行修剪實在令人很煩惱，Kumo3 hair 是香港首間瀏海專門店，最近就推出了「瀏海修剪計劃」，只需$180就可以享用3次無限期修剪服務，讓瀏海無時無刻都保持最佳長度。除了瀏海修剪之外，Kumo3 hair亦有提供日系染髮造型、韓式電髮、髮質修護焗油等服務，針對女生們對髮型上所需來提供服務！

髮型屋推介1：Kumo3 hair（Kumo3 hair 提供）

地址：銅鑼灣邊寧頓街 17 號邊寧頓商業大廈 3/F（銅鑼灣站 F1 步行 3 分鐘）

電話：9810 6819（可 whatsapp 預約/查詢）

營業時間：星期一至日 11:00 – 20:00 （Last Booking 19:00）



髮型屋推介2：Under the roof : Lobby Hair Corner

位於港鐵大圍站上蓋全新商場大圍新商場「圍方The Wai」自籌備開幕已引人熱討，亦有各大商戶紛紛進駐！其中的 Under the Roof 集「野田珈琲生豆專門店」、「野甜屋」及「LOBBY by Hair Corner」於一店，「LOBBY by Hair Corner」，設有「輕」造型區域，半小時便能創造全新造型，之後還可以到旁邊歎咖啡、甜品，多重享受，為女生們帶來嶄新的體驗！

髮型屋推介2：Under the roof : Lobby Hair Corner（Under the roof 提供）

地址：大圍車公廟路18號圍方3樓325店

電話：2146 1368

營業時間：星期一至日 08:00 – 22:00



髮型屋推介3：Base8

位於銅鑼灣加寧街 8 號的 Base8 是一間一站式服務體驗空間，高2層，佔地約6000呎，提供咖啡、餐飲、美髮及美甲服務，Base8 與來自香港頂尖IL COLPO Group合作，有專業髮型師與美甲師團隊為客人提供服務，讓客人享受一站式的體驗，很適合週末假日約同閨密好友一同前去扮靚，順道在餐廳、咖啡廳吃點輕食、歎杯咖啡，過個悠閒假日。

髮型屋推介3：Base8（Base8 官網）

地址：銅鑼灣加寧街8號

電話：2146 1368

營業時間：

G/F – 10:00-18:00

1/F 餐廳 – 11:00-18:00 (星期一至六)10:00-18:00（星期日及公眾假期）

1/F 髮型屋 – 10:30-19:30



髮型屋推介4：Carte Blanche

位於尖沙咀的 Carte Blanche 是一間一站式美容屋，店內有日本師傅駐場，為客人提供美甲、睫毛、髮型設計、面部護理等服務，全面的美容服務滿足女生所有扮靚要求，Carte Blanche 的專業團隊擁有豊富經驗，女生們日後美容扮靚不用再四處奔波，美容、美甲、剪髮服務集中一地！

髮型屋推介4：Carte Blanche（Carte Blanche@FB）

地址：九龍尖沙咀彌敦道118-130 Mira Place 2 | 2樓 277＆277A

電話：2739 1960（Whatsapp 61699950）

營業時間：10:30-20:00



髮型屋推介5：Allure Customised Hair

位於大坑的 Allure Customised Hair 是一間以復古為主題的髮型屋，店內裝潢走懷舊復古風格，店內亦播放著古典音樂，令客人猶如置身於七十年代一樣，大家可以想像到在這裡剪髮是多麼有儀式感嗎？Allure Customised Hair 更加被譽為大坑必到的打卡點，大家也趕快預約理髮，順道打下卡吧！

髮型屋推介5：Allure Customised Hair（Allure Customised Hair＠FB）

位於大坑的 Allure Customised Hair 是一間以復古為主題的髮型屋，店內裝潢走懷舊復古風格，店內亦播放著古典音樂，令客人猶如置身於七十年代一樣！（Allure Customised Hair＠FB）

地址：大坑書館街3號地下

電話：6138 2828

營業時間：11:00-20:30

