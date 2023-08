髮型屋｜5大特色髮廊推介！首間瀏海專門店必試無限期修剪服務

髮型屋推介|除了美妝穿搭,頭髮造型對女生而言也是相當重要,女生們定時就要到髮型屋修剪頭髮,或漂染電換換髮型,而在揀選髮型屋時,價錢、產品、技術、店舖環境等通通都是考慮因素。近年,香港多開了不少特色髮型屋,有瀏海專門店,亦有髮廊Cafe,《01女生》今次搜羅了5間別具特色的髮廊推介,下次要剪髮時不妨去試試!



髮型屋推介1:Kumo3 hair

相信留有瀏海的女生也深深明白到,瀏海要不時自行修剪實在令人很煩惱,Kumo3 hair 是香港首間瀏海專門店,最近就推出了「瀏海修剪計劃」,只需$180就可以享用3次無限期修剪服務,讓瀏海無時無刻都保持最佳長度。除了瀏海修剪之外,Kumo3 hair亦有提供日系染髮造型、韓式電髮、髮質修護焗油等服務,針對女生們對髮型上所需來提供服務!

髮型屋推介1:Kumo3 hair(Kumo3 hair 提供)

地址:銅鑼灣邊寧頓街 17 號邊寧頓商業大廈 3/F(銅鑼灣站 F1 步行 3 分鐘)

電話:9810 6819(可 whatsapp 預約/查詢)

營業時間:星期一至日 11:00 – 20:00 (Last Booking 19:00)



髮型屋推介2:Under the roof : Lobby Hair Corner

位於港鐵大圍站上蓋全新商場大圍新商場「圍方The Wai」自籌備開幕已引人熱討,亦有各大商戶紛紛進駐!其中的 Under the Roof 集「野田珈琲生豆專門店」、「野甜屋」及「LOBBY by Hair Corner」於一店,「LOBBY by Hair Corner」,設有「輕」造型區域,半小時便能創造全新造型,之後還可以到旁邊歎咖啡、甜品,多重享受,為女生們帶來嶄新的體驗!

髮型屋推介2:Under the roof : Lobby Hair Corner(Under the roof 提供)

地址:大圍車公廟路18號圍方3樓325店

電話:2146 1368

營業時間:星期一至日 08:00 – 22:00



髮型屋推介3:Base8

位於銅鑼灣加寧街 8 號的 Base8 是一間一站式服務體驗空間,高2層,佔地約6000呎,提供咖啡、餐飲、美髮及美甲服務,Base8 與來自香港頂尖IL COLPO Group合作,有專業髮型師與美甲師團隊為客人提供服務,讓客人享受一站式的體驗,很適合週末假日約同閨密好友一同前去扮靚,順道在餐廳、咖啡廳吃點輕食、歎杯咖啡,過個悠閒假日。

髮型屋推介3:Base8(Base8 官網)

地址:銅鑼灣加寧街8號

電話:2146 1368

營業時間:

G/F – 10:00-18:00

1/F 餐廳 – 11:00-18:00 (星期一至六)10:00-18:00(星期日及公眾假期)

1/F 髮型屋 – 10:30-19:30



髮型屋推介4:Carte Blanche

位於尖沙咀的 Carte Blanche 是一間一站式美容屋,店內有日本師傅駐場,為客人提供美甲、睫毛、髮型設計、面部護理等服務,全面的美容服務滿足女生所有扮靚要求,Carte Blanche 的專業團隊擁有豊富經驗,女生們日後美容扮靚不用再四處奔波,美容、美甲、剪髮服務集中一地!

髮型屋推介4:Carte Blanche(Carte Blanche@FB)

地址:九龍尖沙咀彌敦道118-130 Mira Place 2 | 2樓 277&277A

電話:2739 1960(Whatsapp 61699950)

營業時間:10:30-20:00



髮型屋推介5:Allure Customised Hair

位於大坑的 Allure Customised Hair 是一間以復古為主題的髮型屋,店內裝潢走懷舊復古風格,店內亦播放著古典音樂,令客人猶如置身於七十年代一樣,大家可以想像到在這裡剪髮是多麼有儀式感嗎?Allure Customised Hair 更加被譽為大坑必到的打卡點,大家也趕快預約理髮,順道打下卡吧!

髮型屋推介5:Allure Customised Hair(Allure Customised Hair@FB)

地址:大坑書館街3號地下

電話:6138 2828

營業時間:11:00-20:30