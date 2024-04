卸妝推薦2024｜5關鍵打造剔透肌 $10起入手眼唇卸妝油/面部卸妝膏

好用卸妝推薦/潔面護膚|要養成潔淨無瑕肌膚,除揀選正確護膚品、做足護膚步驟之外,每天化妝後深層卸妝清潔亦是極為重要。在外奔波一整天,回家後馬上卸妝,既可馬上脫離濃厚面具感,更能夠防止肌膚加速老化、毛孔堵塞,避免粉刺和暗瘡出現。特別是天氣潮濕和悶熱的春天,長時間帶妝易感侷促悶熱,因此辛苦工作回家後,卸妝便是放鬆療癒的第一步,讓自己身心沉澱,慢慢找回舒適的步伐。

《01女生》為你精選以下16款卸妝產品推薦,當中包括常被忽視但極為重要的眼唇卸妝液、面部卸妝品等,大家可以按自己需要入手!



絕大部份女生都會使用卸妝水,性質較溫和,較適合卸除淡妝或防曬隔離霜等妝容。卸妝油的卸妝能力較佳,可以卸除防水彩妝、濃妝、眼妝等,但要做好後續清潔,防止敏感。而卸裝膏,質地較豐潤,不少卸妝膏更有清潔毛孔功效,質地適合乾燥肌膚使用。

不少女生都會以為帶妝出街那天,才需要進行卸妝步驟。但其實在外一整天,即使戴上口罩,肌膚都會接觸到骯髒的外部空氣和懸浮粒子,卸妝產品就能幫助去除這些污垢。另外,即是沒有用上粉底液,塗上素顏霜、防曬、BB cream後都需卸妝,以防肌膚老化。

在卸妝之前,必須保持雙手乾淨。一般而言,可先用溫和卸妝油卸除眼部、唇部妝容,接着是面部,最後才是清潔。

別以為完成卸妝,就代表完結。卸妝後,必須用潔面乳和將面部污垢徹底清潔。緊記一定要用溫水,因為熱水會令毛孔變大,有機會令肌膚更乾燥。

不少女生喜歡用卸妝水或油去卸妝,這個時候就可以用上卸妝棉幫助清潔。但要切記,不要反覆使用同一張卸妝棉,卸妝無效之餘,更會造成毛孔堵塞。

富含青瓜萃取物,不僅具有紓緩效果,而且成分不含香料或刺激性成分,可以天然帶走面上的油脂和污垢,並卸除難卸的防水妝容。卸妝水氣味清新,帶有淡淡青瓜香味,質感亦清爽不黏膩,讓整個清洗的過程都感到舒適療癒。

質地溫和,不油膩,配方水油平衡,可迅速卸除防水彩妝、煙燻眼妝及污垢,及保護睫毛,適合敏感雙眼使用。

油、水1:1而成,質地不黏膩、無油感。富含三色紫蘿蘭、指頂花、蝴蝶花萃取物,以乾淨、低刺激卸除彩妝和卸眼唇,同時保護敏感、脆弱的眼周皮膚。

滋養配方特別添加摩洛哥堅果油、山茶油、透明質酸、橄欖葉萃取等, 幫助肌膚清潔同時保持其必需的水分含量和天然的pH值平衡,有效滋養和保護嬌嫩的眼部和唇部肌膚,令眼部肌膚柔滑、煥發光澤。

主要成份為矢車菊、醴腸和琉璃苣提取物,適合護理敏感的嘴唇和眼區。海洋保濕水和油比例為 6:4,更快速、簡單地清潔頑固彩妝。

含有松果提取物,有助於淨化肌膚;Bio Spa 複合物和鹽有助於深層清潔肌膚。卸妝液質地柔軟舒適,配方溫和無刺激,適用於眼部和唇部等敏感部位。使用後清爽舒適,讓肌膚如做完 SPA 一樣乾淨清爽。

以手工摘采西班牙的青綠鮮嫩橄欖,將其壓榨萃取出橄欖精華油,並搭配迷迭香等植物成分,擁有親水基的特性,能徹底溶解彩妝及污垢,讓洗後的肌膚清爽、不油膩。亦能清潔多餘的皮脂、老舊角質、毛孔中的污垢。卸妝同時呵護肌膚,十分值得入手。

富含滋養植物油複合物,獨特水感質地,即時以水乳化,以防毛孔堵塞及粉刺出現。溫和溶解長效防水妝容,同時保持水分,使肌膚柔軟光滑,可用於面部嬌嫩部位、眼部。

以植物油及植物精華複方而成,100%天然成分。不僅是彩妝、UV防曬產品、空氣中的污染物質或過剩的油脂,都可以一一去除,也可預防痘痘或肌膚泛紅,回復肌膚原來的光澤及透明感。

卸妝膏採用深徹清潔平衡科技,有助於清潔化妝品殘留物、多餘油脂和肌膚污垢。同時,深入清潔肌膚並溫和去除死皮細胞,讓肌膚保持水潤清爽,沒有一絲緊繃感。卸妝護膚,一步到位。

