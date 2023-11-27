Black Friday優惠｜10大護髮育髮產品推薦 擺脫女性掉髮/頭髮稀薄

【黑色星期五優惠/Black Friday2023】頭髮作為女生的第二生命，絕對不能夠輕視！漂染過度、工作壓力、懷孕等因素都會影響頭髮愈發稀薄，另外女性脫髮亦日漸有年輕化趨勢，不想頭髮分界變得明顯、頭髮愈掉愈多？除了生活節奏上要調節，避免經常捱夜、過度減肥外，護髮、育髮產品亦是防範於未然！



想留住美麗長髮，入手護髮產品的話，適逢01mall推出黑色星期五（Black Friday）限時折扣優惠，由11月24日起至11月27日，多款產品低至26折，買滿HK$500更贈高達HK$50購物金！想要入手抵買物品就不要錯過以下 《01女生》精選的產品推介！

01mall 黑色星期五（Black Friday）限時折扣優惠(01mall )

黑色星期五必買推薦：1. 曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水 320ml

立即搶購 正裝優惠價：$119 補充裝優惠價：$109

頭皮經常痕癢難耐，容易油脂分泌過旺？也許你有頭皮發炎或頭皮敏感問題，如果長期無視，更有可能令情況惡化成頭皮濕疹，造成毛囊炎！想改善頭皮發炎、痕癢，就要針對頭皮健康轉換產品，這款曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水，弱酸性質及無矽配方，有助快速緩解炎症、抑制細菌同時護髮，每日使用助頭皮及頭髮更顯健康！

黑色星期五必買推薦：1. 曼秀雷敦頭皮濕疹洗頭水 320ml（01mall）

黑色星期五必買推薦：2. Ozen 生活館 烏髮護髮茶

搶先優惠價：$58

每次洗頭總會掉下一大把頭髮？中醫角度認為掉髮主要成因由「血虛」、「腎虛」而成，食療上建議可以多以補氣血為主。這款烏髮護髮茶，當中含有煥髪、養髮的黑芝麻、黑豆、黑棗，加上補益肝腎的杞子、覆盆子等，能夠由內調理體質、減少白髮、改善髮質及掉髮，從而全面提升髮根健康。

黑色星期五必買推薦：2. Ozen 生活館 烏髮護髮茶（01mall）

黑色星期五必買推薦：3. 彩豐行 咖啡因健髮護髮素420ml

立即搶購！優惠價：$123.4

頭髮稀薄顯得無精打采，想馬上止蝕力挽狂瀾的話，就要用上有助刺激頭髮生長的健髮產品。這款彩豐行的健髮護髮素，當中蘊含咖啡因及生長因子，能夠改善脫髮與頭油過盛的情況，另外添加了天然艾葉精華及有機摩洛哥純堅果油，潔淨頭髮同時令受損髮絲得到滋潤和修護，重拾健康強韌髮絲！

黑色星期五必買推薦：3. 彩豐行 咖啡因健髮護髮素420ml（彩豐行）

黑色星期五必買推薦：4. RYO 紫呂防脫髮洗髮水 敏感性髮質 400ml

立即搶購價：$62

預防於未然的話，就要從洗頭第一步開始著手，以防脫髮洗髮水保護好髮絲。這款來自韓國品牌「呂RYO」的防脫髮洗髮水，當中以壓差循環法加入營養珍貴的人蔘皂苷，天然蔘養頭皮、修復受損頭皮並提供營養，促進頭皮強韌健康。

黑色星期五必買推薦：4. RYO 紫呂防脫髮洗髮水 敏感性髮質 400ml（RYO 呂）

黑色星期五必買推薦：5. 小米米家水離子護髮吹風機 H500

立即搶購！優惠價：$358

有留意消委會評測的話，應該知道小米的負離子風筒通過評測，吹髮溫度測試以及加熱均勻度表現突出，可謂性價比之冠。雖然這款並非消委會評測的同款，不過這款米家 H500不傷髮之餘又更輕巧，只有550克！以雙重水離子護髮技術迅速吹乾秀髮，塑造更順滑亮澤的吹整效果！

黑色星期五必買推薦：5. 小米米家水離子護髮吹風機 H500 （小米）

黑色星期五必買推薦：6. Hairoom 咖啡因女仕專用防脫髮洗頭水 300ml

立即搶購價：$111

市面上有許多防脫髮洗頭水，女生們亦要小心選擇適合產品，以免過度清潔，適得其反！咖啡啡因洗頭水近年被發現有防脫髮的功效，大家在使用時最好讓咖啡因洗頭水在頭皮上停留至少2分鐘，這樣的防脫髮功效更為佳！這款Hairoom 女仕專用防脫髮洗頭水聲稱6大無添加，健康呵護頭皮健康同時提供保濕！

黑色星期五必買推薦：6. Hairoom 咖啡因女仕專用防脫髮洗頭水 300ml（Hairoom）

黑色星期五必買推薦：7. Moroccanoil 染髮護色修護套裝

超抵套裝價：$185(持久護色洗髮乳 250ml + 護髮乳 250ml + 修護及防脫色噴霧 160ml)

女生愛美、喜愛漂染電髮，不過對頭髮的傷害亦隨之增加，想要留住頭髮健康同時隨心改變造型就要用上染髮後的護色修護！這套修護套裝，來自摩洛哥順髮油著名的Moroccanoil，當中含有ArganID技術的離子傳輸科技、堅果油等，以針對性地補充頭髮蛋白質，幫助頭髮修復、抗養化同時鎖住髮色，延長髮色的持久度！

黑色星期五必買推薦：7. Moroccanoil 染髮護色修護套裝（Moroccanoil）

黑色星期五必買推薦：8. Pharmano 髮蔓濃 頭皮逆齡效能組合

三樽組合優惠價：$589

想要針對頭皮健康，除了防脫髮洗頭水，亦可以用上生髮、育髮的Pharmano 氧髮活齡素洗髮精，研究顯示持續使用只需90天就可以發揮頭皮逆齡效能、喚醒頭皮原來復原力，更有助預防頭皮老化！

黑色星期五必買推薦：8. Pharmano 髮蔓濃 頭皮逆齡效能組合（Pharmano）

黑色星期五必買推薦：9. OLAPLEX NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理 155ml

立即搶購價：$220

愛上沙龍美髮的女生總會聽過及用過 Olaplex，來自美國，被人稱「頭髮救星」的 Olaplex 從車庫裏誕生，由兩名博士 Eric Pressly 及 Craig Hawker 共同發明的產品。它主打成份使用一種單一活性成分可以激活頭髮中的鏈鍵組織，能夠有效地為漂染、受損的髮質進行修護，其他成份當中不含矽、乙醛及 DEA 等化學成分。

黑色星期五必買推薦：9. OLAPLEX NO. 0 鏈鎖結構強效髮質護理 155ml （OLAPLEX）

品牌的護養產品分為七種，各代表一個步驟，這款0號則以噴嘴為頭髮打底，以OLAPLEX 家用產品中最高濃度的專利鏈鎖結構技術去深層修復頭髮、重建頭髮結構及韌度，十分適合受損髮質使用！

黑色星期五必買推薦：10. 尚膳房 強韌護髮湯（自煮裝 1 包—2人份量/包）

立即搶購：$60

對茶飲不太抱興趣的話，湯水就是你的好選擇，特別對於女生而言湯水能夠進補同時滋潤身體，既能美容又有功效。這款尚膳房的強韌護髮湯，補益肝腎、滋潤養血，只需翻熱就能夠即飲，十分慳時方便，可謂OL女生的福音！