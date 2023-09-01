韓女團4大地獄式腹肌運動菜單　MOMO、Somi一招KO　DARA日炸400個

練習生時期定期量體重、出道後嚴格控管飲食菜單，甚至聘請專門健身教練維持體態。KPOP女團的「地獄式身材管理」全球出名，舞台上零贅肉的緊實身材的背後都是血汗淚（抖），近期女偶像們更大方展現「11字腹肌」，深深的川字＋S型腰臀線又辣又帥，甚至有強者練出不輸給韓國男神的冰塊腹肌！



KPOP女神短版上衣標配「11字腹肌訓練菜單」公開

近年時尚圈正大勢的短版單品，儼然已經成為眾多韓女團打歌造型的國民制服（笑），為了完美登上舞台，除了露出纖細的螞蟻腰，女神們集體直接用11字腹肌爆擊螢幕，那到底超狂的腹肌線條是下了什麼苦工？

女偶像們親自揭曉＋示範給大家，網路上已經出現多位勇者挑戰拍攝「腹肌運動實測」，妞妞們也能跟上喔～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 30

韓女團4款腹肌運動菜單

1. TWICE Momo

說到炫腹女王，絕對少不了TWICE的成員Momo！從出道就因為線條分明的川字腹肌聞名，最猛的是…這麼多年下來，每次出鏡「從來沒消失過」，「Momo腹肌」甚至已經成為熱門關鍵字，他曾在《THE SHOW》、《Idol Room》等綜藝上親自示範高效炸腹肌運動，居然只要一招就大功告成？

Momo腹肌急救運動就是「平板棒式支撐」的進階版本，採雙手手肘撐在瑜珈墊上，從頭到腳身體保持一字線姿勢，接著左右旋轉臀部，可以練到核心肌群、側腹肌肌群，Momo表示：「一組50次，一天要做3組，就是150下」，狀態好的話可以挑戰4組，根據成員證言認證，隔天腹肌馬上會跑出來～

同場加映：空氣跳繩日本爆紅！4變化式比跑步更爆汗 每日20分鐘高效瘦全身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

2. 全昭彌Somi

女團I.O.I出身、荷蘭、加拿大、韓國3國混血的韓星Somi，洋娃娃般精緻五官、172CM大長腿、加上「前凸後翹魔鬼身材」，讓他受封「人間芭比」，尤其是越來越升級的川字腹肌，已經成為韓妞的理想身材範本，除了控制飲食之外，他也親自登上《TMI SHOW》示範這招…

沒錯…又是這招（笑）！Momo愛用的平板棒式支撐＋左右搖晃臀部的動作，Somi平時都是靠這組燃燒肌群，他透露：「一天做一組100個，總共會做3組」，所以一天要炸腹肌300下，要逼出女神腹肌果然不簡單。

3. LE SSERAFIM 中村一葉

LE SSERAFIM的日藉成員「中村一葉（Kazuha）」，擁有神似秀智的「初戀顏」、牛奶肌膚外加清純氣質，卻擁有超狂腹肌，被網友笑稱：「臉是仙女、身材是大殺器」，他在官方頻道曾公開過平時的運動菜單，一共5組動作～

全部都是不用負重、只要一個瑜珈墊就能居家完成的動作，首先雙腳向上「反向捲腹」，接著單腳抬腿、單腳伸展、單車式捲腹，最後以側身收膝捲腹完成整組訓練，不只可以鍛鍊腹肌、核心肌群，連臀腿都雕塑到了！

同場加映：日本瘋傳扭腰瘦身操 30秒腰圍激減0․5公分 3步減走水桶腰麒麟臂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

4. 2NE1 Dara

快要奔四還有腹肌…太猛了吧？1984年出生的2NE1成員Dara，精緻美貌彷彿吃了防腐劑，是韓國演藝圈著名的「最強童顏」，出道以來身材一直超纖細的他，雖然是小鳥胃吃不胖，卻不是軟趴趴紙片人，長年保持線條分明的11字腹肌，甚至還一度練出冰塊來…

Dara曾經在節目上親身示範私房腹肌運動，簡單的「直膝抬腿＋提臀」動作就能炸腹肌，建議每組20次、一共做3組，不過女神也透露過他的一日運動菜單，居然每天得在睡前狂做「腹肌運動400個」，毅力實在太驚人，妞妞們敢挑戰嗎？（溫馨提醒：要注意動作正確度以免受傷喔！必要時請詢問專業人員）

延伸閱讀：

少女時代回歸徐玄5招「超自律燃脂減肥法」公開！清純臉藏超辣身材，運動＋菜單這樣吃

人氣韓星推薦！5部百萬點閱「居家運動YouTube影片」，間歇＆瑜珈＆有氧狂燃脂 身材

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】