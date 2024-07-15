女生剛獲取錄才知「有咗」！憂會否失工作機會　後續故事惹人窩心

進入新公司才發現懷孕怎麼辦？有位台灣女網民近日就發現自己懷孕，但才剛拿下新的工作，不知道該怎麼做，是否會因為懷孕影響公司。話題引起討論，也掀起兩派網民論戰，有人直言「當你同事真可憐」，也有人反批，「懷孕並不可恥，可恥的是不懂得尊重孕婦的人」。



有位女網民近日就發現自己懷孕，但才剛拿下新的工作，不知道是否會因為懷孕影響公司。（Canva）

一名女網友早前在「Dcard」發文分享，自己面試行政的工作，也順利獲得offer了。她透露，面試時就有被問到結婚了嗎，剛好當週看好日子跟男友決定衝一波去登記，就跟HR說當週要登記結婚，HR姊姊表示「哇恭喜耶」。

沒想到，就在登記前事主赫然發現月經好像遲到了，驗孕驗出兩條線，非常意外不知道該怎麼辦，也擔心體檢檢查出來的，會不會被臨時取消offer，希望大家有意見可以提供給她參考。

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文章一出，就有過來人以自身經歷分享：

・「我剛入職第三天才發現懷孕了，後來也因為不想對不起公司，拼命加班努力學習，給自己壓力太大，導致小孩吸收不到養分，提前36週就出來了。我是做到生的完全沒請安胎假，好險靠後期努力讓他養的肥肥的」



也勸她：

「如果要生，要好好調整一下心態，別給自己太大壓力，會影響肚子裏的寶寶」



此外，也釣出行政職回應：

・「不知道你是不是有做過行政職，行政其實事情很多要做不輕鬆喔，剛入職3個月因為要學的東西很多，一定會比你想的累很多」

・「身為行政我覺得可以先離職，之前找過行政面試者，其中有一位已懷孕滿3個月，相對你現在更穩定些吧？上司還是不願意她來面試，所以我覺得你進去後要產檢會孕吐，目前看來要搬水有點危險，你一不小心重心不穩怎麼辦」



此外，網民們也直言：

・「行政就算了，同事一定超X，剛入職就一直請假做產檢，工作還要找人頂」

・「當你的同事真可憐」



另一派網民則挺孕婦：

・「懷孕並不可恥，可恥的是不懂得尊重孕婦的人。 他們也都是從媽媽懷孕才能生出來的不是嗎？」

・「我幫懷孕的同事多分擔工作一點負面情緒都沒有耶，如果大家都那麼愛計較那我建議女生都不要懷孕好了」

・「唉，台灣不愧是生育率最後一名的國家，真的是生育和職涯選邊站」



後續事主補充，目前HR跟上司都知道了，還有再招同部門的新人進來，所以上司也已經分配好工作內容，自己會以完全文書工作為主，「每個人看待的狀況跟立場都不同，來自四面八方的意見我認為都是好意提醒跟友善提供解決辦法，也希望大家不要用有色眼光看待公司裏的孕婦」。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】