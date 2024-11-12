忠誠不值錢！他嘆人工、升職機會不及年輕人　全因「年紀」被待薄

在R 公司工作近十年、年滿 40 歲的老李一向認為自己不愧對公司，對工作也是兢兢業業，也非常滿意自己現在的薪水 ── 直到新人小蔡加入前，老李都是這麼想的。



老李終於發現，公司更器重新進員工，而不是像他這樣在公司奮鬥已久的「老員工」。（Canva）

老李偶然間聽到其他同事在議論薪水，意外得知跟自己同職位的小蔡，薪水竟然比自己還高。這讓老李覺得錯愕，辛苦了這麼多年才獲得現有的薪資，一個不滿 30 歲的新人，起薪卻輕易地比自己高。

他安慰自己，至少待在公司裏的時間遠比小蔡長，論資歷一定是自己比較深。但老李開始發現自己手上多數工作被轉移到小蔡手上，上司頻頻誇獎小蔡的表現，也不再分配重要的工作給老李，讓老李很不是滋味。

最讓老李難受的是，短短不到 3 年，新人小蔡居然升職，變成自己的主管了！他終於發現，公司更器重新進員工，而不是像他這樣在公司奮鬥已久的「老員工」。

你身邊有這樣一個人，就像「老員工」老李一樣嗎？ 實際上，像老李這樣的老員工受到的「年齡歧視」比你想像中多更多。

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職場年齡歧視嚴重：逐漸被公司忽略的老員工為此感到憂鬱

根據 Resume Now 的《2024 年職場年齡歧視調查》報告，職場上的年齡歧視問題越發嚴重，尤其是在薪資部分。高達 49% 年滿 40 歲的員工表示，自己的薪水低於和自己同職位的年輕同事。

年齡歧視不僅表現在薪資不平等上，不少「老員工」提到，他們在職場的升遷機會受到限制。調查指出，16% 的年長員工因年齡考量失去升遷機會。

公司內的「年齡歧視」加劇這些老員工的不滿情緒，他們為公司奮鬥多年後，卻發現自己在薪資和升職上輕易被年輕同事超越。

年齡歧視對老員工的打擊不僅僅是薪酬和職涯發展，同時影響了心理健康。調查顯示，44% 的老員工因年齡歧視感到憂鬱，45% 的人感到孤立，36% 的人經常焦慮。這些心理問題反映老員工在工作中逐漸被邊緣化，他們的貢獻和能力未得到應有的重視，進而影響到整體工作的滿意度。

逾 9 成老員工曾反映年齡歧視問題，卻只有不到半數獲得有效反饋

許多老員工選擇向 HR 反映這些問題，數據指出，高達 94% 的受訪者曾向公司反映年齡歧視，然而，僅有 45% 的案例得到 HR 的有效反饋。而有 10% 的受訪者指出，公司並未採取任何行動。

年齡歧視的問題隨着全球勞動力老化浮上水面，公司應更重視不同年齡層員工之間的公平對待，尤其在薪資和晉升機會上，避免出現年長員工被邊緣化的情形。只有透過更加公平的管理制度，企業才能夠有效吸引並留住各年齡層的優秀人才。

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