【職場心理】3個測驗幫打工仔搵出理想工作！認清自己渴望與偏好

你有沒有想過,也許你不用在下班後才充實自我,也不用在工作之餘持續忙碌,而是在工作上,就能很充實,就能過上理想生活?三個步驟測驗,讓你釐清自己的需求與渴望,去找尋能讓你感到快樂的工作價值吧!

你對生活有熱情、有目標,所以總在下班後安排滿滿的課程充實自己,也總在工作之餘經營日常生活。但你可曾想過,也許你不用在下班後才充實自我,也不用在工作之餘持續忙碌,而是在工作上,就能很充實,就能過上理想生活?

比利時的企業諮詢顧問公司Pauwels Consulting針對「如何找到自己的夢幻工作」提出了三個方法,透過層層篩選,你發現夢幻工作不會遙不可及,就在自己手裏。

這三個問題的交集,就是夢幻工作的答案,讓我們更進一步細看這三個問題,了解自己的渴望與需求。

4+9 個問題,釐清渴望與偏好

沒有明確目標的追求,熱情將有極大可能會葬送在追求過程裏。透過Pauwels Consulting提出的兩個題組,我們能夠從天馬行空的思考慢慢聚焦,從迷霧中看見理想工作的輪廓。

在回答以下四個問題時,請拋開你目前的工作思維,單就個人喜好、直覺而論。

你最近一次覺得「享受」是什麼時候?在做什麼事? 做什麼事會讓你感到開心?為什麼? 當你投入目前或過去的工作時,你最常有的想法是什麼? 相較現在的工作,你寧願一整天做什麼?

答完簡答題後,讓我們用更具體的選擇題,看看你的喜好何在。

完成以上兩項,你會擁有兩份清單,其中包含你夢想工作的內容和工作條件的偏好,但我們可能很難找到符合所有條件的工作,所以請選擇「五項」對你來說最重要、不可或缺的要求。

回到個人特質,我們也很容易只看到自己的缺點,忽略目前已經擁有的優勢(GettyImages/VCG)

比起缺點,你更該專注在個人優勢

想像你眼前有一件白色T恤,上面有一塊醬油漬,你會不會盯着它看?大多數的人都是會的。回到個人特質,我們也很容易只看到自己的缺點,忽略目前已經擁有的優勢,因此Pauwels Consulting建議透過三個方法將注意力集中在個人優勢上。

拿出紙和筆,盡可能精準、簡單地寫出你覺得自己目前有的優勢,數量不限,可以從「什麼時候」、「做什麼事情」會讓你得到稱讚開始思考 如果可以,請家人、朋友、同事也列出他們在你身上看到的優點 也可以進行一些人格特質測驗,透過客觀的問題測驗找到自己的優點

完成以上三項,你會擁有一份多元、大量的個人優勢清單,仔細看看這些特質,嘗試找到最具代表性,讓你最與眾不同的5個獨特優點。

仔細看看這些特質,嘗試找到最具代表性,讓你最與眾不同的5個獨特優點。(GettyImages/VCG)

社會與市場到底需要什麼?

釐清自己的需求與期待後,便可以開始着手搜尋希望進入的產業/公司裏有沒有類似職缺,也可將「產業範圍」擴大,將同時符合「地理位置方便」與「符合自己需求」的工作職缺、相似部門、企業類別列在紙上。

找出哪些企業、公司、部門,能夠滿足自己想獲得的知識和專業,並且嘗試擴大搜尋範圍後,選擇5個你最中意、最可能工作的地點。

完成以上三步驟後,你得到的三份最終清單,會分別包含:

滿足理想工作內容的5個重要需求 你最獨特的5個長處及優點 你想要工作的5個部門和地點

把這三份清單放在一起,試着尋找它們之間的關係與連結,可以先專注在自己的渴望和才能(也就是前兩份清單),並嘗試將它們與現今就業市場的需求比對。接着透過網路人力銀行、身旁親友推薦、學校教授引薦等求職管道,釋放出「自己正在找工作」的訊息,就可能縮短找到理想工作的時間。

透過網路人力銀行、身旁親友推薦、學校教授引薦等求職管道,釋放出「自己正在找工作」的訊息,就可能縮短找到理想工作的時間。(Kobu Agency/Unsplash)

尋找自己的夢幻工作,從來都不是一件簡單的事,夢幻的標準,也有可能隨着自我成長而為之變動。但人生就是場在變與不變之間,取得和諧與平衡的遊戲,該如何把遊戲玩得漂亮,就是玩家的本事了。

你選擇的工作,決定你活着的形狀以外,也決定了你要玩一場什麼樣的遊戲。

