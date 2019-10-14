【私人貸款】當心低息借貸手續費高！　即睇申請私人借貸注意事項

香港生活指數高，衣食住行都要花錢，如果打工仔積蓄不多，但又想讀書、投資、搞小生意等，未必能在短時間內拿出一大筆錢。這個時候，私人借貸或許是其中一個選項。 金融產品比較平台MoneyHero業務拓展總監杜紹忠（Patrick）指，根據該公司網站流量數據，今年私人借貸申請數目及金額有上升趨勢，但年輕人在申請貸款時應注意相關細節及種類選擇，確保自己可應付借貸與還款的壓力。

杜紹忠指，現時私人借貸的種類愈來愈多元化，例如汽車貸款、裝修貸款、業主貸款等。（黃舒慧攝）

據MoneyHero業務拓展總監杜紹忠（Patrick）指，根據該公司網站流量數據，今年私人借貸申請數目及金額有上升趨勢，當中申請數目比去年有雙位數增長，申請人大部分是25至44歲的群組，「今年經濟轉差相信是令申請數目增加的部分原因，另外，私人借貸的產品愈來愈多元化，以及網上申請流程簡化對年輕人亦有一定吸引力。」

Patrick表示，香港經濟自2019年第二季起持續疲弱，第二季息口向下調，因此不少銀行的私人借貸產品都以更進取的息率吸引客戶。加上近年網上借貸服務愈來愈普遍，不少銀行及財務機構都有提供網上或App申請貸款，令申請過程更便捷。

打工仔申請私人貸款時，需要小心留意不同產品的特色，按個人需要選擇。（資料圖片）

了解各種貸款特性

市面上有不少借貸機構及產品，究竟有需要的打工仔應如何選擇呢？Patrick便以銀行、財務機構及稅貸作例子，並提醒不同機構及產品的各有特色，大眾可按個人需要選擇。

各種貸款產品特性（按圖了解）：

Patrick建議，在申請私人貸款時，大眾除了留意實際年利率（APR）外，亦需注意手續費、利息／現金回贈、提早還款等細節。他解釋，在手續費方面，有些機構或以低息作招徠，但借貸手續費相對較高，令實際年利率變高。另外，有些機構會將手續費直接在借貸金額中扣除，例如借20萬元時，機構扣除了6,000元手續費，最後借貸人只能獲19萬4000元。

留意申請細節

Patrick續指，有些機構及產品會為合資格人士提供利息／現金回贈，例如借貸的金額、使用網上銀行借貸、交齊文件等，「要注意的是，有些機構會以現金券方式回贈，這樣便不應計作實際年利率之中。」另外，借貸人士亦要留意，即使是提早還款，亦有機會根據條款，繳交1%至3%手續費。

「借定唔借，還得到先好借」這句口號相信大家都耳熟能詳，Patrick表示，人人的負擔能力不同，很難提供一個安全借錢比例的百份比，「都是老生常談，看看自己還款能力決定。」（黃舒慧攝）

一次過借好過分開借

有人擔心，申請私人借貸後，會影響個人信貸評級，Patrick指，個人信貸評級主要根據還款紀錄、總結餘、信貸紀錄長短、信貸帳戶種類等計算，「向財務機構（財仔）借錢的分數不會比在銀行借差。」他指，信用卡卡數只還min pay（最低還款額）亦會影響個人信貸評級，「長時間只還min pay，會令欠款額愈滾愈大，要支付的利息也愈來愈多。銀行或財務機構見持卡人不能還足全數，便會質疑其還款能力。」

個人信貸評級共分10級──A至J，當中以A為最高，他表示，想重新提升個人信貸評級，亦只能透過良好的評級標準行為重建。他又提醒，到銀行申請貸款亦會影響信貸評級，「例如你去了五間銀行申請，每間評核一次，系統便會以為你的財務狀況可能轉差，如果先在網上比較不同產品，選定後再申請，便只需要評核一次。」

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