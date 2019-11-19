【職涯規劃】事業得於安穩、冒險取捨？　70後：還有一處叫學習區

不少剛踏入職場或是工作數年年輕人，都很對前路感到迷惘。其實面對社會上各種聲音和內心的糾結，除了沉澱自己，了解內心真正所想外，參考不同年齡和背景的成功人士的職場及創業經驗，也是一個撥開迷霧的好方法。 初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁何靜瑩（Ada），早前便在一個職場講座中分享個人經驗，以供年輕人參考。

Ada表示，年輕人內心都有一團火，但要小心不要把一團火變成一把火，燒著別人又燒到自己。（活動主辦方提供）

何靜瑩畢業於美國喬治城大學外交學院，亦於哈佛大學甘迺迪政府學院取得公共政策碩士，並曾於多間跨國企業從事戰略策劃、管理顧問和外幣衍生工具交易的行業。如此亮麗的學歷與工作經驗實教人趨之若騖，但這位70後在回想自己二、三十歲的時光時，卻發現原來有更多可以做得更好的地方。

安舒與危險外的第三個區域

Ada指，當時由大學踏入商界職場，很多身邊的人都說那些地方人事複雜，令她相當恐懼，覺得自己進入了危險區域，不過，她及後發現，在安舒區與危險區中間，還有一個學習區，在這個區域中，會很多新衝擊、新思維、新價值，「你要學習如何拿捏，與這些新想法共存。」

很多年輕人找工作時，都對找「筍工」（即人工高、有嘢學、舒服的工作）抑或需要「肯學肯捱」的工作相當糾結，年輕的Ada亦然，而她選擇了前者。她一畢業便在跨國企業任職，公司提供6個月英國培訓計劃，「我本身讀政治，有人畀錢我學BBA，可以去旅行，人工又很不錯。」她坦言，「筍工」很快令她生活質素提升，「食好住好」之餘，更是家中第一個搬家自立的人。不過，她認為，這種找「筍工」心態應與「肯學肯捱」之間取得平衡，否則容易錯過很多學習的機會。

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年輕人踏入職場時，可能因為踏出安舒區而產生恐懼，以及面對不同思想上的衝擊，他們需要學習找到自己的定位。（資料圖片）

別忘自己只在山腳

另外需要學習拿捏平衡的位置，是「表現自己」和「學做大池中的小魚」，Ada表示，很多人會喜歡向人展示自己的優勢，自覺有優越感，不過，學習做一個能夠與他人合作，欣賞別人優點的人亦非常重要。此外，本科修讀政治的Ada，一開始對於進入商界工作有很大的包袱，覺得商界有「原罪」，「以前好濟世為懷，覺得賺錢好似係罪過，開頭嗤之以鼻，多年後才擺脫這種觀念，明白賺錢賺到盡，兼且剝削員工才是問題。」

Ada表示，有些人內心有很崇高的理想，目標很遠大，但他們往往忘記了自己在山腳，或者不屑在山腳努力打好基礎，之後寧可什麼也不做。她指，「你不能改變全世界，但可以改善你的小宇宙。」

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