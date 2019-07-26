【職場健康】無辣不歡易令記憶衰退？　研究：攝取過量風險加一倍

香港人一向重口味，譚仔三哥三小辣、韓式辛辣麵、印度咖喱……即使邊吃邊流汗，依然享受這種刺激的快感。不過近日有研究發現，辛辣的飲食習慣可能與認知障礙有關。

有研究發現，如每天攝入超過50克辣椒，記憶力下降的風險增加一倍。（資料圖片）

想想看，你這個星期吃了什麼？譚仔三哥三小辣？辛辣麵？如果你是一個無辣不歡的人，便要小心吃辣帶來的健康風險。南澳大利亞大學和卡塔爾大學有研究人員發現，如每天攝入超過50克辣椒，記憶力下降的風險增加一倍。

這項發表在雜誌《Nutrients》上的研究，指出每天攝取超過50克辣椒的人，其記憶力下降的風險增加一倍，同時認知能力也較差。求職網站Ladders引述領導這項研究的史祖敏（Zumin Shi，音譯）博士指，在他們之前的研究中，曾發現進食辣椒對改善體重和血壓有着益處，然而，在是次的研究卻發現了進食辣椒對老年人認知能力會有不良影響。

不少研究曾指出辣椒有助加速新陳代謝和減少脂肪，是次研究則首次將辣椒與認知功能聯繫起來。（資料圖片）

這項為期15年的研究調查了超過4,500名55歲或以上的中國成年人，研究人員收集了九個不同時期的數據，參與者進行認知測試，以確定他們的記憶和辨識力。此外，他們亦要完成為期三天的飲食調查。不過在研究中，辣椒攝入量只計算新鮮辣椒和乾辣椒粉，卻不包括甜椒或黑胡椒。

Ladders又引述該研究的合著者李明（Ming Li，音譯）博士的意見。他指辣椒是世界上最常用的香料之一，與歐洲國家相比，在亞洲更是特別受歡迎，而且在中國的某些地區，如四川和湖南，幾乎每三個成年人中就有一個人每天都會吃辛辣的食物。

然而，是次研究亦表明，吃辣椒與令認知功能衰退之間的原因仍不清楚，需要藉進一步研究來解釋這種關聯。

（資料來源：Ladders, Mirror）

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