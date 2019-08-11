【職場健康】不能每日排便已算便秘？　中醫教路：忌喝凍飲！

作息與飲食無定時，工作壓力又大的打工仔，會較容易受到便秘問題困擾，如這種「有入冇出」的狀況長期持續，對身心也不好。 有中醫師認為，要衡量自己是否便秘，除可從次數作參考外，大便的外型亦值得關注。

不少打工仔作息及進食無定時，加上工作與生活的壓力，便容易得了便秘。（資料圖片）

很多人以為，便秘主要是因進食的纖維不足引致，但其實還有很多原因可導致大家常常「谷住谷住」，要理解箇中狀況，便要先明白糞便的產生過程。

糞便產生過程

當食物落到胃部及小腸時，身體會把當中的養份吸收，而剩餘的殘渣（腸胃道內容物）便會藉着小腸的蠕動走到大腸，並成為糞便。

在健康的情況下，糞便便會因大腸蠕動而排出體外，但有不同原因可造成便秘，使糞便囤積在體內。

便秘成因

便秘的成因可分為原發性及次發性兩種：

原發性便秘：因腸胃的機能受影響（如腸道蠕動變慢）而引致便秘

次發性便秘：因受藥物副作用影響，或受神經系疾病、腸道發生病變等原因而導致排便不順

受便秘困擾人士，好應評估身體狀況以解決問題，如情況長期持續，便應向醫生求診，免得有其他毛病而不自知。

陳少伯醫生認為人們一天不如廁已屬便秘，建議大家最好「每天清一清」。

中醫角度：一日不如廁已是便秘

不過究竟要多久沒上廁所才算是便秘呢？有人認為間中有兩至三天不如廁是可以接受，有人亦覺得只要是有規律，那每兩至三天才上廁所也不是問題。不過對有十二年中醫行醫經驗，現於位元堂應診的陳少伯醫生來說，人們只要是一天不上廁所，已可算是便秘。

陳醫生說：「一日大便一至兩次屬正常，如果不能每天排便便已算是便秘。此外，大便外型及味道亦反映身體情況，最健康的大便呈香蕉狀，大便稀爛者，大多濕氣重，如感覺大便『痾唔清』，則是太濕熱。」

除飲食及作息習慣外，心情好壞亦可導致便秘，因此最好每天都抽空做運動，一來運動可促進腸道蠕動，二來運動過後，心情也會較開朗。（資料圖片）

紓緩便秘方法

陳醫生指，如若留意到自己是因為飲食不均衡或生活壓力太大才導致便秘，便應進食多一點纖維及喝多點水，以促進腸道蠕動，有利排便。最好每天可吃四份或以上的蔬菜（每份6至8兩）及兩至三份水果（如橙或雪梨等）。另外，大家亦應每天有適量的運動，因運動會有助腸道蠕動，並能改善血氣，氣足，排便自然更容易；作息定時亦有助紓緩便秘，甚至可養成定時排便的習慣，例如每早醒來便先喝一杯水以增加便意，或是習慣在吃過早餐後便上廁所。

另外，陳醫生又指都市人如要避免便秘，便應少飲凍飲，因為凍飲會影響脾胃的運作及有礙氣血運行，從而影響腸道的蠕動速度。他又指，凍飲其實不是人人皆適合飲用：「因為只有體質燥熱人士（如經常口乾、大便乾及不怕冷的人），才適合藉飲用凍飲來中和燥熱的問題。」

一般來說，只要養成良好的生活習慣，並能保持心情開朗，大家應不用受便秘的困擾，不過如若發現身體有異樣，或是便秘狀況太嚴重，建議大家還是請教醫生或專業人士建議，檢查清楚是否有其他原因造成便秘。

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