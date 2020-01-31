【裝修】怕工程爛尾、師傅質素冇保證？　平台搞配對助尋找好師傅

新年新氣象，不少人會在新年前後裝修家居。不過，如遇上裝修工程爛尾、師傅質素欠佳，便相當頭痛。裝修服務及配對平台「好師傅」創辦人之一，80後唐耀賢（Woody）看到身邊朋友因裝修問題而苦惱不已，決定由金融業轉投裝修界別，希望透過嚴謹的師傅篩選制度、內部工作準則，以及跟進服務，解決裝修疑難雜症，令人人有個滿意的安樂窩。

好師傅與樓宇檢驗學會合作，於今年推出「裝修班」，課程涵蓋驗樓及裝修時常見的問題，希望教育大眾之餘，同時提升裝修行業的專業性。（龔嘉盛攝）

裝修服務及配對平台「好師傅」在2013年成立，至今完成逾千個裝修個案。單在2019年，他們一共裝修約700個單位，裝修額總值一億五千萬元，私人樓宇和公屋及居屋單位各佔一半，不少都是三、四十歲的首置夫婦。

裝修易「中伏」是不少人的一般印象，Woody坦言，普通人不熟悉裝修，加上行內師傅大多教育水平不高，雙方資訊不對稱，如果沒有外力協調，「唔爆大鑊先唔正常。」

好師傅的師父篩選過程非常嚴謹，除了要提供身份證及住址證明外，師傅要在網上填寫申請表格，之後更有兩輪面對面的面試。（龔嘉盛攝）

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嚴謹師傅篩選制度減裝修風險

Woody指，透過嚴謹的師傅篩選制度以及跟進、品質管理等服務，盡量避免一般裝修時容易遇到的痛點，將風險減到最低，「對首次置業的人來說，裝修不但是人生第一次，更可能花去大筆積蓄，因此一定要好好把關。」

師傅是裝修工程的靈魂人物，因此，平台的師父篩選過程非常嚴謹。Woody指，除了要提供身份證及住址證明外，師傅要在網上填寫申請表格，之後更有兩輪面對面的面試，「他們要即場驗樓，測試他們是否真是行內人，另外又要提供一個現正進行工地或曾裝修過的單位進行品質檢測，平均每十個人只有兩個成功入選。」

Woody笑言，不少人覺得篩選過程「太嚴」，不過，這亦與他們在成立之初的「中伏」經驗有關，「曾遇過一個『好講得』的師傅，加入我們的平台不久已開了6張單，命中率達100%，怎料他收了訂金後卻突然隱形，完全聯絡不到他，最後要我自己填數，花了十多二十萬元再請其他師傅完工。」

Woody表示，400至500呎的單位全屋裝修約需40萬元。針對翻新單位，他們提供「輕裝修」服務，10萬元或以下便可全屋換傢俬及牆身顏色或牆紙風格（400至500呎單位）。（龔嘉盛攝）

三隊人馬監察裝修流程

現時他們與100個判頭合作，他們各自有幾班師傅團隊負責不同裝修工程，「判頭的角色非常重要，就像project manager（項目經理），控制水、電、油漆、水泥、木工、清潔等進場離場的時間，確保工期準時。」

好師傅按顧客需要進行配對後，會有三隊人馬監察裝修流程，包括項目團隊負責介紹裝修流程及需知、安排時間表、處理紛爭等；物料團隊主要協助客人揀選裝修物料，如木門、潔具等；品質管理團隊則負責抽驗單位，每星期會檢查手上其中20個單位，如有舊樓更會多加注意。

Woody指，很多裝修的爭執都是由一連串的誤會引起，而客人往往因為不熟悉行業而覺得不安，「師傅話要加錢就覺得係師傅屈佢，我們當然會看看師傅的說法是否有理，之後亦會逐一檢查所有額外項目是否完成，重建他們的信心。」（龔嘉盛攝）

由金融轉行做裝修

Woody對裝修流程及注意事項琅琅上口，其實，在成立平台前，他從事金融工作多年，曾任會計師，以及在投資銀行和私募基金工作，及至29歲，他遇上事業樽頸，在休息時剛好遇上身邊朋友裝修，「見佢哋同師雞同鴨講，我又幫手講兩句，解決到個問題之餘，師傅仲畀少少錢我。」

那時他便留意到裝修行業問題多多之餘，也是充滿商機，於是他便離開本行與朋友一同創業。他笑言，轉行原因很大部分是因為個人性格，「我個性好平靜，情緒沒什麼起伏，鍾意解決問題，最適合拆彈。好多爭執要抽身去睇，而且要理解、認同佢哋的心態，不論是客人或師傅都好，佢覺得你明白佢，件事會容易解決得多。」

眼見市場對裝修行業缺乏認識，好師傅亦會在今年2月推出「裝修班」，課程涵蓋驗樓及裝修時常見的問題，希望教育大眾之餘，同時提升裝修行業的專業性，Woody稱，「希望裝修行業可以從消委會的常見投訴名單除名。」

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