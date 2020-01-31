【裝修】挑選師傅、揀選物料有技巧　即睇家居裝修6大建議

裝修家居，提升生活質素本是樂事，可是，不少人在裝修過程中遇上不愉快事件，如工程延期爛尾、師傅質素欠佳等，令業主對裝修蒙上陰影。 本地裝修服務及配對平台「好師傅」創辦人唐耀賢（Woody）便就揀裝修師傅及睇報價單等家居裝修6大項目分享建議，讓大家在準備裝修大計可作參考。

裝修服務及配對平台「好師傅」在2013年成立，至今完成逾千個裝修個案。單在2019年，他們一共裝修約700個單位，裝修額總值一億五千萬元。（龔嘉盛攝）

（Woody）指，香港很多人都沒有裝修經驗，尤其是首置族，加上師傅大多「紅褲仔」出身，行內沒有清晰的工作準則，因此在雙方資訊不對稱的情況下，容易令裝修工程在過程中出現紛爭。

有見及此，Woody便與樓宇檢驗學會合作，於今年為平台開設「裝修班」，課程涵蓋驗樓及裝修時常見的問題，希望教育大眾之餘，也可提升裝修行業的專業性。課程會由建築師，測量師等專業人士、具多年經驗的判頭，以及物料供應商親身分享由報價、揀師傅、施工、付款等問題，解答裝修的疑難雜症。

北歐風、無印風、簡約風的裝修很受歡迎：（看圖了解）

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提起裝修注意事項，Woody也趁機與同者分享6大建議。

6個裝修時常見問題及注意事項（按圖了解）：

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1. 【客人需知】

不論是簽報價單、設計、準備買料、協調師傅、保留清單等，所有決定最重要白紙黑字寫低，例如保留清單要寫清楚裝修時哪些傢俱需要保留或掉棄。

2. 【挑選師傅】

挑選師傅時，可以問師傅拿取舊報價單，打電話問之前的顧客，看看他們如何評價師傅的工程。

此外，判頭／師傅一般分為個人身分、有限公司及無限公司三類，Woody建議大家選擇無限公司，因為無限公司的責任是「無限」，有意外可「告到甩褲」。

業主亦應要求師傅（無限公司）按每一單工程買第三者保險及勞工保險，Woody表示，即使第三者保險及勞工保險佔工程成本約2%，但這些錢絕不能省，「曾試過有人客裝修，因拆牆震盪導致樓下天花剝落，令兩個單位及電梯浸濕，電梯維修費昂貴，需七八十萬元，幸好買了保險賠償相關損失。」

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3. 【睇報價單】

查看報價單時需小心留意付款安排。大多工程以分期付款，如「4321」或「3331」形式支付，首期最好壓至三成或以下，並在開工前幾日才付款，第２期費用在完成泥水工程及鋪好磁磚後付，第三期費用在傢俱進場後付，第４期費用在執漏後才付，緊記不能太早給尾期費用，慎防師傅不幫忙處理執漏問題。

4. 【揀料】

Woody指，師傅的專業是施工，未必了解最新最潮的物料，很多三四十萬元的裝修都是客人親自揀料，因此要有更多認識。他舉例，挑選地板時，由於內地的木地板會比較易翹彎變形，最好選不超過3呎長度；選磁磚時要留意防滑度，一般約9至13度，而牆磚因硬度不足故不會用在地上，地磚亦因較昂貴而不用在牆身。

5. 【施工需知】

不少人裝修時每隔數天便會上樓檢查，這些時間最易發生爭執，如上門時師傅不在，或是因谷磅試水、浴室防水層處理、磚塊與磚塊之間的縫隙距離等問題出現意見分歧。因此，在施工前應白紙黑字寫清楚，而好師傅則提供內部指引給師傅，保證裝修服務水平。

6. 【驗收】

Woody指，驗收有一定的準則，如果什麼地方都拿放大鏡看也是不公平的。一般來說，油漆的驗收距離為1米（約3尺），牆的明角未必一定做到90度，如沒有缺角也可收貨。

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