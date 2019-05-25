【香港人在福岡】70後夫婦　35萬赴日創業：寧死喺咁有禮貌嘅國家

不少香港人視日本為「鄉下」，一年總要去數次旅行「止癮」，移居日本更是不少人的夢想。 七十後的Sally與丈夫Benjamin在2018年初才首次踏足日本福岡，卻已立即有想留下居住的衝動，於是在同年年底移民當地，經營港人一站式日本經營簽證申請、移居和相關商業顧問等在地支援服務。她坦言，現時生活非常開心，「食嘢又平、個天又藍、空氣又好，生活質素絕對提高咗，人生如此夫復何求。」

對有意移居日本的港人，Sally表示，如他們本身經營小生意，可在日本繼續經營，資本壓力亦相對較少，「日本會根據業務表現決定是否更新簽證，因此業務應可令申請者養活自己及家人，而月薪超過約四十萬日元（約28500港元）較好。」（受訪者提供）

Sally與Benjamin原本在港經營數碼營銷公司，眼見香港樓價愈來愈貴，即使自己做生意，亦沒有信心將來可以安心退休。她坦言曾考慮移民英國，但考慮創業投資成本及時差問題後，最終選定日本。

雖然二人由首次踏足福岡至移居當地前後不足一年，但他們準備相當充足。Benjamin透過經營管理簽證，投資500萬元日元（約35萬港元）創業，在日本成立公司，Sally則以配偶身份申請家族滯在簽證。公司每年要有500萬元日元或以上毛利，並聘請至少2名員工等方可續證，「日本經營管理簽證，除了做飲食業，可以不用聘請員工。」

Sally與丈夫現居一個約200呎的單位，購入價約五十多萬港元。（受訪者提供）

除了繼續經營數碼營銷公司，Sally及Benjamin亦開展另一門生意，經營港人一站式日本經營簽證申請、移居和相關商業顧問等在地支援服務。Sally表示，他們親身經歷了移民過程，清楚知道港人移民時會遇到的困難，「除了搞簽證，生活上亦有很多難題，例如睇樓，因為外國人在日本租屋時，除需提交工作證明及入息證明，亦必須有連帶擔保人。」

在2018年之前，Sally從未踏足過日本，但兩年多前經朋友介紹在福岡買樓投資，現時樓價已上升30%，又有租金收入，即使生意未如理想亦可靠租金維持生活。她笑言，以前很擔心在日本生活會遇上地震，「但親身去過之後，我寧願死喺咁有禮貌嘅國家，而且福崗過去二十多年也沒有發生過地震。」

Sally和Benjiman非常享受日本的慢活生活：（按圖了解）

Sally指，福崗業務超市逢星期六、日的黑毛和牛半價，非常划算。（受訪者提供）

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Sally指，日本社會福利好，以Benjamin為例，每月薪金30萬日元（約21,000港元），每月供4萬日元（約2800港元）厚生年金，供15年，到六十歲時便可獲政府每月補助295,974日元（約20,700港元），直至死亡，「只要我們退休後不少於24個月命，這便一定有賺，而且另一半亦可享同等福利。」

Sally與丈夫平日一至五上班，周末休息，「以前在香港星期六、日都沒法休息，擔心少工作一天都無法交租。日本則設有租金管制措施，保障租客的權益。」她又指，在日本生活使費不多，福岡生活指數大約是東京及大阪的八折，他們每月約花10萬日元（約7,000港元）便足夠生活，「錢不算賺得多，但可以去『食好嘢』平衡心理。」她笑言，在日本生活「冇嘢唔好」，「在這裏，最平290日元（約20港元）便可吃到一碗拉麵，還要是很好吃的水平，超市逢星期六、日又有黑毛和牛半價，食嘢又平、天空又藍、空氣又好，生活質素絕對提高了，人生如此夫復何求。」

福崗市政府津貼移民讀日文，一年一萬日元（約716港元），Sally現時亦有修讀日文。（受訪者提供）

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