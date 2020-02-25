【MPF】哪個月份整合易高賣低買？　即學整合強積金帳戶4大貼士

近幾年積金局及強積金業界都大力宣傳整合強積金帳戶，而且計劃受託人又推出多種優惠吸引打工仔整合帳戶，最常見的是愈大額帳戶資產結餘便可以享有愈多管理費折扣，令不少擁有多個強積金帳戶的打工仔，開始考慮整合帳戶。 強積金專家梁世傑指，打工仔在整合戶口時有機會出現數個問題，包括如何避免整合帳戶時因為市場波動而出現「低賣高買」、如何縮短整合帳戶的真空期等等。他將於下文解答這些疑問。 文：梁世傑

上星期的文章討論了整合強積金帳戶的好與壞，如果打工仔因管理太多帳戶而感到煩擾，並打算整合帳戶到某一心儀的計劃時，很多時會出現以下問題：

１．不知道自己有多少個強積金帳戶？

２．哪個強積金計劃最好？

３．整合帳戶會否因為市場波動而出現「高賣低買」？如何避免？

４．如何縮短整合帳戶的真空期？

下文將會就上述四個問題作出解說。（按圖了解）

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１．不知道自己有多少個強積金帳戶？

如果大家曾多次轉換工作，因而累積不少個人帳戶，便會發覺信箱不時有由不同計劃寄來的強積金信件，這些信件都會列出計劃名稱及成員編號，令大家可以分辨自己不同強積金帳戶。另外，現時各強積金計劃都有網上平台，計劃成員登入平台後亦可查閱計劃內各個強積金帳戶。

不過，如果因為轉變地址而與受託人失去信件聯絡，又忘記網上平台的登入名稱及密碼，甚至連自己參與了什麼計劃都沒有頭緒，那麼可以利用積金局的個人帳戶查詢（見此），向積金局索取自己於不同強積金計劃內的個人帳戶，從而獲得整合強積金帳戶的相關資料。

２．哪個強積金計劃最好？

其實沒有最好的強積金計劃，因為各計劃有各自的優點、缺點，大家選擇計劃時，要比較基金回報表現、基金收費、基金種類選擇與及受託人服務水平等因素，選擇兩、三個較為適合自己的強積金計劃。將所有帳戶整合為單一帳戶，未必是對自己有利的做法。

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３．整合帳戶會否因為市場波動而出現「低賣高買」？

整合強積金帳戶約需半個月時間，期間原計劃的受託人會賣出基金而持有現金，並將此現金轉移到新計劃受託人，然後由新計劃受託人按計劃成員的指示買入基金。

這個轉移過程中便出現真空期，打工仔沒有作出任何投資，但外間投資市場的波動或影響了基金價格。如果原計劃賣出基金時市況較差，便出現「低賣」，而新計劃買入基金時市況較好，便出現「高買」，感覺上便好像因為轉換計劃的真空期，賺不到中間的升幅。反之，如果真空期市況變差，便出現感覺上的「高賣低買」。

所以，理論上整合強積帳戶的最佳時機，便是市況向差的月份。筆者將某一強積金計劃旗下由2000年12月至2020年1月期間的所有成份基金的單月回報，由1至12分別計算其單月回報的平均值、波幅及正數回報的機會率，統計歸納得出下表：

某一強積金計劃旗下由2000年12月至2020年1月期間的所有成份基金的單月回報，由1至12分別計算其單月回報的平均值、波幅及正數回報的機會率（梁世傑提供）

按上表，最有機會出現負回報的月份包括5月及8月，即是市況向差時期，容易出現「高賣低買」；相反，容易出現「高買低賣」的正回報月份是4月及10月。不過，理論還理論，實際還實際，現在是2月份，難道要等幾個月到5月或8月才整合嗎？與其擇日，不如撞日，假如已經決定了整合帳戶，不如早些找心儀的新計劃幫手處理。因為「低賣高買」或者「高賣低買」只是心理作用，因為真空期實際上是沒有作出投資。與其關心「高賣低買」，不如盡快處理整合事宜，縮短真空期更實際。

４．如何縮短整合帳戶的真空期？

事實上，打工仔每月出糧時已被僱主扣起了僱員供款的部份，法例規定僱主要於扣起強積金的當月底後10日之內，將供款支付予受託人。所以，由扣起供款至真正支付予受託人之間的時間，可以說是強積金供款真空期，情況與整合帳戶時所出現的真空期相似，只是大家沒有留意。

整合帳戶期間，經常會因為出現不同問題而耽誤了時間，延長了真空期，而且這些問題多數與帳戶資料不齊全或簽名不符有關，需要計劃成員親自解決。所以，如果大家平日有良好的理財習慣，妥善管理自己的強積金信件及帳戶資料，便能夠快速地完成整合手續，縮短真空期，早日運用新計劃和新基金去提升強積金資產回報，抓緊每個投資機會。不要因為希望減少麻煩而整合帳戶，到頭來反而因為整合帳戶而增加麻煩。

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