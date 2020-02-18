【MPF】整合強積金帳戶有百利無一害？　專家列數4大潛在隱憂

不少打工仔都有兩個或以上的MPF（強積金）戶口，因為他們在轉工時大多沒有即時處理上一份工作的強積金，以致每轉一份工便多一個個人帳戶。 近年積金局不時宣傳整合強積金帳戶，化繁為簡，方便打工仔管理。不過，有強積金專家指整合強積金帳戶亦有其壞處，例如令強積金計劃失去靈活性及失去保證基金的保證回報等，因此打工仔在決定整合強積金戶口前一定要考慮清楚。 文：梁世傑

近年積金局及計劃受託人不斷宣傳叫人整合強積金帳戶，大小商場及鬧市街頭均有不少強積金中介人招攬街坊途人整合帳戶，令人以為整合強積金帳戶後，便可以快速解決香港打工仔一直以來管理強積金的困擾。

但是，當我們要在工作階段時期處理橫跨幾十年的退休理財，尤其是強積金這項說大不大、說小不小的個人投資，是否簽個名、整合一下帳戶便可以一世無憂？

整合強積金帳戶的好與壞（按圖了解）

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整合強積金帳戶的由來

受強積金制度構成所限，強積金帳戶一般分成三類，分別是：供款帳戶、個人帳戶及可扣稅自願性供款帳戶。當中供款帳戶是現職僱主為僱員開設的，而個人帳戶則是由供款帳戶在計劃成員離職後三個月自動轉移而成。所以，如果不處理個人帳戶，每轉一次職，就會多一個戶口，每次各帳戶受託人投寄年結報告給計劃成員時，計劃成員便收到關於每個帳戶的一大堆信件，加上每個戶口的金額結餘不一，增加了計劃成員的管理負擔。

整合強積金帳戶的好處

對於積金局及強積金受託人而言，當計劃成員因堆積如山的強積金信函而出現負面情緒時，最好的處理辦法就是叫人整合帳戶。此外，根據規模效益，減少帳戶數目便可以減少強積金受託人的行政工作，從而降低收費。

對於強積金中介人而言，整合帳戶可以帶來商機。幫助客戶整合帳戶後，一邊可以收取受託人派出的佣金，另一邊開展強積金以外的其他保險、證券及金融服務，一舉兩得。

對於計劃成員來說，個人帳戶的數目愈多，便愈要費時費力去管理不同帳戶，容易令計劃成員失去打理帳戶的動力。因此，有人認為如果只持有一個個人帳戶，便能令管理強積金變得更省時方便。

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整合強積金帳戶的隱憂

不過，整合強積金帳戶並非只有上述的優點。首先，強積金信件的數量大幅低於銀行信件，為何不見金管局呼籲整合銀行戶口？況且現時各強積金計劃都已設有網上平台，與計劃成員的溝通根本不需要郵寄大量信件。

其實，整合帳戶只是各強積金計劃之間的博奕。成員資產由一個計劃轉去另一個計劃，沒有使強積金整體資產上升，是典型的零和遊戲，是各計劃互相搶客的手段。在資產流轉中，成員向中介人付出了佣金，亦產生了處理消戶、開戶、轉戶的行政費用。這些額外的佣金和開支，到頭來又是羊毛出自羊身上，由計劃成員來支付，未見其利先見其害。結果是現時接收最多帳戶整合的強積金計劃，反而是收費最高的一批。

第二，如果計劃成員持有保證基金，又希望能獲得保證的話，更不應胡亂整合帳戶，因為轉變計劃隨時令自己履行不到保證條款，得不償失。整合帳戶需要開戶、轉戶等不同手續，當中涉及資產投資真空期，短則亦要兩三個星期，期間強積金資金完全沒有作出任何投資，連保守基金的訂明儲蓄利率亦賺取不到。

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第三，現時制度只有整合帳戶，沒有分拆帳戶，一旦整合了便不能分拆，失去操作資金的自由度。

第四點亦是最重要的一點，「沒有一個計劃是最好的計劃」。股票基金回報好的計劃，其債券基金可以表現較差；收費低廉的，基金選擇又可能不夠多；有些自己心儀的計劃，又不是現任僱主所選；自己不喜歡的，又有中介人和朋友推薦。

所以，打工仔無謂勉強追求最好而整合至單一計劃，反而保持二至三個計劃在手，靈活調配資金，才是更佳的強積金多元資產分配做法。正常香港打工仔每天都有能力管理兩三個電郵戶口及電話號碼，每月都能管理兩三個銀行戶口及信用卡帳戶，面對半年、一年才要處理的兩三個強積金帳戶，應該完全沒有問題。

整合帳戶不如整理心態

當我們可以為了迎新禮品及簽帳積分去左計右計，用盡賺盡每張信用卡，但面對三、四個強積金帳戶又覺得不勝其煩；當我們可以為了每月一、兩百元的電話寬頻開支而左揀右揀，將各大公司合約計劃與鴨寮街太空卡逐一貨比貨，但手持數以十萬元計的強積金又漠不關心，可見我們對強積金及退休理財的心態及能力，還有很多可以進步的空間。

其實，大家只需要正面看待強積金，定期進行檢討及簡單的配置管理，便能大幅幫助自己的退休生活。況且強積金的一分一毫是自己的辛苦血汗錢，何不先整理自己的心態，好好善待強積金呢？

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