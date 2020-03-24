【理財】僅23%年輕人滿意現時財務狀況　調查：3成人負債源於…

理財越早開始，便越容易累積更多資產，因此年輕打工仔好應早點培養良好消費及管理資產習慣，為生活作多一點保障。不過有調查指，香港不少年輕人在理財時卻有知易行難的挑戰，無法把知識轉化為行動……

投委會進行的追蹤調查顯示，有設定財務目標的受訪者平均數目佔總人數的60%，而在職年輕一代的佔比則低至53%。（GettyImages）

由經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）統籌，投資者及理財教育委員會（投委會）於2019年11月進行的香港金融理財知識和能力研究，收集並評估了1,002名香港成年人在金融知識與能力的分數，評核範圍包括金融知識、理財態度及行為。前次研究於2015年進行，對30個經濟體進行比較。

結果發現，雖然香港人的金融理財知識和能力比4年前有所提高，而且在理財知識和態度方面均有改善，但行為評分卻下跌。

港人金融理財知識和能力研究概要（按圖了解）

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理財知識有所提升

是次研究以21分為滿分，而港人在過去4年間，在「金融理財知識」方面的評分由由5.8分上升至6.2分，而「理財態度」方面的評分亦由2.7分上升至2.9分，令整體評分由2015年的14.4分上升至2019年的14.8分。

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年輕人知易行難

然而，調查卻同時發現僅有39%受訪問對自己的財務狀況感滿意，表現較2015年時的46%低；而在理財行為方面，評分亦從2015年的6.0降至2019年的5.8，特別是30歲以下的在職年輕人，他們的滿意比例更下跌至23%。

而受訪者在實踐目標方面亦見惰性，因為表示會留意自己的財政狀況的受訪者比例，由2015年的82%跌至2019年的75%；只有54%表示他們積極實現財務目標，較四年前低4個百分點。

不少年輕人明白理財有多重要，但卻無法好好將概念化為行動。若然閣下也是月尾餐餐捱麵包的朋友，好應想想怎樣提升自己的執行能力了。（Shutterstock）

過度消費致負債

年長組別的財務規劃和管理較為審慎，相反年輕一代則抱活在當下的生活態度，忽略了財務規劃。

據調查所見，有2成受訪者表示他們的支出曾經超出承受能力，更有12%人承認有負債；在職年輕人在繳付信用卡賬單時，也傾向只付最低還款額。27%表示過去一年曾最少一次這樣做，而在所有受訪者的比例則為7%。

其他調查要點：

．近半（48%）年輕人認為其財務狀況限制了自己做重要的事情；．有準備可應付6個月或以上開支的應急錢的受訪者比例，由2015年的37%升至2019年的55%；．有財務目標的受訪者比例由2015年的52%升至2019年的60%，當中以30至49歲的在職人士和準退休人士的比例，較學生和在職年輕人為高； ．少於半數（47%）在職成年人表示會檢閱強積金／公積金結單，11%的受訪者承認從未閱讀 ．五分之一受訪者表示他們沒有檢討自己在個人醫療保險方面的保障需要，另外，僅一半人在過去2年在選擇金融產品時，會比較來自不同金融機構的產品。

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理財入手建議

其實，理財並不是一朝學成便功得圓滿，反而是一項終生都要努力經營的事情。雖然香港物價高企，大家的薪金卻不怎麼加，但這也不是令大家只着重眼前小確幸，卻忽略了計劃未來生活大計的原因。

以下是一些適合年輕人開展理財計劃的初階建議，大家不妨參考：

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2. 理財態度及心法

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3. 參考例子

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