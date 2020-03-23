【理財】文青註定難學投資？　4大輕鬆上手方法助培養投資興趣

由於武漢肺炎疫情持續，海外的確診數字更在短時間內大幅上升，近日港股及美股市場相當波動，美股更在一個月內四次觸發熔斷機制，即使是不熟悉股票市場的人相信亦有耳聞。如果你是文科人出身、對數字敏感度低，但又想嘗試投資，不妨趁這機會了解一下適合自己的投資方法，慢慢培養興趣。誰說買股票一定與你無緣？ 文：Planto

在本金不多的情況下，我們也能「睇餸食飯」，用有限資金開始小額投資。（GettyImages）

生活在香港這金融社會，就算沒有買股票，甚至未涉獵過財金世界的文藝青年，也時常接收到投資資訊。看到別人投資成功，賺到你辛苦工作幾個月才賺到的錢，你或心生羨慕而想踏出投資第一步；但轉頭又聽到誰投資失敗，或讓你躊躇不前。

想靠努力工作默默賺錢？但發覺支出愈來愈多、人工加幅不似預期、想要更好的生活卻難以達到，其實只要找到適合自己的投資方法，慢慢便可享受投資的好處及培養樂趣，讓投資成為自己奔向更好生活的助力。

文青增加投資興趣的4大方法（按圖了解）

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1.投資動力

開始投資前，最好問問自己想透過投資做到甚麼。你的投資目標可以是你希望買到一件奢侈品、賺一個旅行費、買車結婚買樓等，訂下想達成的目標後，更易提起你的興趣。你同時可因應目標，選擇合適的投資產品，計算每月要投資多少錢、回報率要幾多才能達成目標，有目標才有動力。

2.投資偏好

投資的學問博大精深，股票、貨幣基金、期貨、債券等投資產品有不同特性，以股票來說，能源、公用、科技、地產等領域上的每家公司各自有理念及影響力，你可按自己的價值觀及興趣作選擇。首先，你可問問自己：「我希望用錢來支持甚麼人和事？」

假設你喜歡蘋果手機，並自覺與蘋果公司在環境、私隱等議題抱持相近的價值觀，相信你會對在美股市場投資蘋果股票更感興趣；視地產霸權為萬惡之首的人，對投資地產股、REITs未必心安理得。這樣換角度思考，可大大增加自己投資的意欲和投入感。

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3.研究企業

當然，投資不能一味只講喜好和興趣，還要作理性分析。選好想投資的領域及企業後，就要開始從企業每年收益、現金流、市盈率、股息率等基本分析，評估是否值得投資。從基本面、技術面、籌碼面等，一步一步規劃學習投資的知識，你會猶如發現新大陸一樣。緊記投資應投在自己懂的東西，亦要明白投資必然有一定的風險，時刻保持合理期望。

4.善用工具

想安穩地投資，投資者宜先規劃一筆長期都毋須動用的應急資金，以減少因突發狀況而被迫在不適合時候套現資金的風險。找一個好的理財app能有效的幫助管理自己的財富，盡早儲備投資的資金，兼追蹤投資表現。另外市面上亦有不少股票app，除了可幫你睇股票即時價格外，還會有過去的股價、記錄買賣記錄，買入價賣入價等，讓你節省大量資料搜集的時間，保持熱情。

（本文獲Planto授權轉載，原文標題為【文青理財】我對投資毫無興趣，應怎樣開始？）

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