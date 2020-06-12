【職場心理】易自作多情、懷疑電話響　5大日常錯覺因過勞而起

職場
撰文：
最後更新日期：

出社會後為了生活必須工作，過著週休二日甚至沒有休息的日子，難免會比悠遊自在、充滿冒險的學生時代乏味許多，在這些壓力下久而久之還容易產生一些錯覺，工作時腦袋經常癱瘓，平常卻很會「腦補」，以下這幾點出了社會後常出現的錯覺，你是否也覺得很有共鳴？

出社會才懂的5個日常錯覺（按圖放大瀏覽）↓↓↓

+8
+7
+6

1. 覺得路上都是壞人

長大之後開始對「人身安全」提高意識，不像小時候覺得什麼都可以玩玩看、試試看，出社會後最害怕的就是自己、或是身邊的人受傷，走在路上經常會覺得陌生人怪怪的，不小心對到眼還會假裝鎮定的趕快走遠，尤其是最不喜歡在路上被搭話、填問卷等等，覺得世界上壞人很多，想接近的人都是別有意圖、不安好心。

2. 以為別人喜歡自己

當生活開始變得枯燥，交友圈也穩定許多，每天會彼此交流的人不多，然而工作上難免不時需要認識新朋友，只要別人和你多聊兩句，就容易因為新鮮感而放大檢視，以為別人喜歡上自己，事實上都是自作多情。

3. 以為今天會很悠閒

在忙完一天之後，看看待辦事項似乎解決得差不多，行事曆上也無計劃，開心睡了一覺後以為今天會很悠閒，殊不知在你覺得終於可以輕鬆一下的時候，絕對會出差錯、絕對會發生緊急事態，所以永遠不要覺得「今天會很悠閒」。

4. 覺得自己買得起

辛苦工作當然也有想犒賞自己的時候，偶爾給自己買個東西沒有不好，但是開始賺錢後眼前關注的物質越來越高級，常常卡一刷就開心抱回家，事後開始分期才怪自己當初為什麼覺得自己買得起。

5. 好像聽到手機響、手機震動、有人敲門、有人叫我

和一般的手機成癮使用者有所不同，因為工作時長期處於緊繃的狀態，深怕漏掉訊息、沒接到電話，導致常常會有聽到手機響、手機震動、有人敲門、有人叫我的幻覺，回過神發現根本沒有的時候，自己都哭笑不得。

相關文章：到處樹敵或易崩潰只因EQ低？　11個行為評估情商高低｜自我管理

+19
+18
+17

相關文章：拖延症累事耍廢成習慣？　2大方法助提升執行力｜自我管理

+3
+2
踏入30歲再沒天真權利？　5大人生煩惱該學懂逆向面對｜自我管理
胡亂消費全因工作蠶食人生？　7大徵兆反映生活失平衡｜自我管理
到處樹敵或易崩潰只因EQ低？　11個行為評估情商高低｜自我管理
【離岸戶口】境內申請離岸戶口教學　3大方法毋需幾十萬資產門檻
【人際關係】上司器量小因缺安全感？　了解與4類型上司相處建議
【上司關係】升職上位不一定靠擦鞋　10大理由免奉承變自作自受
【理財】人工儲起7成、35歲已退休　百萬富翁分享6大財務自由建議
別嫌老細有點廢？　老闆太有料或令打工仔有2大困擾｜職場心理
【心理健康】總是比不上別人？　5大特徵代表生活只是偽幸福

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。