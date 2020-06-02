【離岸戶口】境內申請離岸戶口教學　3大方法毋需幾十萬資產門檻

近年香港的政治及社會環境不穩定，加上全國人大早前通過「港區國安法」決定，將為香港引入國家安全法律機制，令不少港人對本地的經濟前景感到憂慮，考慮開設離岸戶口以分散資金。在開設離岸戶口前有哪些注意事項、這些戶口的開設門檻又是多少？ 文：Planto

滙豐銀行的離岸戶口最低存款要求按客戶級別而定，當中運籌理財戶口門檻最低，只需20萬港元，另收800港元手續費。（資料圖片）

近年，有香港人憂慮本地政治經濟前景危如累卵，紛紛探討移民及「走資」渠道。開設離岸戶口，除可把資金轉移海外作避險外，在出國工幹、留學和旅遊時亦見實用，同時符合分散投資的資產配置原則。

今次我們為大家介紹香港人開設離岸戶口的幾個簡單方法，並從個人理財角度講解開設離岸銀行儲蓄戶口及證券戶口的注意事項。

開戶前需考慮個人需要及利弊

開離岸戶口的考慮因素（按圖了解）

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把資金轉移海外，決不可因為一時恐慌與衝動，你應深思改變資產部署可能帶來的利弊。

1. 離岸戶口的資金安全性

開離岸戶口，意味着把資產託管在戶口所在地，受當地法律及金融制度管轄。倘若你因憂慮香港政治前景而想「走資」，必須同樣考慮離岸戶口所在地是否靠得住。一些新興市場的銀行對外國人大開方便之門，但當地法律與金融制度又是否讓你安心？傳統上，香港人較信賴的離岸戶口地點包括瑞士、美國、英國、新加坡、澳洲等，未必一定是民主國度，但必然是政經相對穩定、資金進出方便的地方。

海外金融機構的可靠程度及資產保障制度亦十分重要。開戶前宜先了解金融機構的背景及規模，以及是否受像美國SIPC（證券投資者保護公司）或香港存款保障計劃一類的制度保護，以免因海外銀行或證券行倒閉而招致損失。

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2. 轉移到海外的資產比例

除非你已決意移民，否則最妥當做法還是以港元為主要資產之一，畢竟土生土長的香港人，日常生活及消費都在香港，每日用的是港元，亦難料將來雨過天晴，你可能會在香港買樓、買車、結婚，需動用一大筆港元現金；如你在香港經營生意，更加時常需要港元流動資金。因此，在避險的同時，宜確保在本地保留充裕的港元流動資金，否則錢到用時難免費時失事。

一些海外金融機構如Monzo、Firstrade、Transferwise Borderless等設有全球通用的扣賬卡或提款卡，客戶可在香港使用海外資產，但須留意匯率及手續費。把存款匯來匯去，很可能白蝕匯款費用，本末倒置。

匯率風險亦是不可忽略的一環。香港與美國實行聯繫匯率，把港元資產兌成美元固然風險較低，如把資金兌成英鎊、澳元等外幣，身家將隨匯率變動而上落，可能因此大賺一筆或損手，要有心理準備面對箇中風險。亦正因如此，我們最好選擇在社會、經濟及貨幣政策穩定的國家開設離岸戶口。

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3. 離岸戶口服務及優勢

海外儲蓄戶口、投資戶口、虛擬銀行等，各有不同特色與賣點，不難找到實用的理財工具。例如透過開立Firstrade、Interactive Brokers等證券戶口，可低成本及便捷地投資外地股票或基金市場；旅遊歐洲或英國時使用N26、Monzo等的戶口提款或扣賬卡消費，自然可比用香港戶口有更佳體驗；本地銀行如滙豐、星展、花旗等，亦有向開設離岸戶口的本地存戶提供各類優惠。

所以，申請離岸戶口，不要一心只諗「走資」，還要選擇對個人理財有利的離岸戶口，作出一舉多得的決定。

3招在港申請離岸銀行或證券戶口

申請海外銀行戶口，最直接當然是親身飛到外國申請，但在Covid-19疫情下外遊不便，加上為節省買機票及租酒店支出，我們主要為大家介紹香港人在香港境內申請離岸戶口的方法。

3招在港申請離岸銀行或證券戶口（按圖了解）

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1. 本地銀行離岸戶口：資產門檻較高

香港多間銀行均提供開設離岸戶口服務，但對最低存款金額普遍設較高門檻。客戶可能會被問及開戶原因，實際要求亦因客戶狀況、各國法規而不同。

開戶時，須遞交的文件主要包括：

•身份證明文件或旅遊證件

•地址證明

•入息證明

•因個人狀況或地區法律而須提供的文件

滙豐、星展、花旗及渣打銀行離岸戶口基本開戶要求：

滙豐：（最低存款要求按客戶級別而定）

尚玉：780萬港元

卓越理財：100萬港元

運籌理財：20萬港元，另收800港元手續費

銀行開戶要求可選的戶口所在地：英國、美國、加拿大、新加坡、台灣、法國、沙特阿拉伯和卡塔爾等

星展：

持豐盛理財戶口，資產達100萬港元

銀行開戶要求可選的戶口所在地：新加坡及印尼等

花旗：

持Citigold戶口，資產達150萬港元

銀行開戶要求可選的戶口所在地：美國及新加坡等

渣打：

持優先理財戶口，資產達100萬港元

銀行開戶要求可選的戶口所在地：新加坡及馬來西亞等

2. 外國證券戶口：實用資產配置工具

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香港多間手機證券行均提供美股投資服務，美國類似的證券行有Firstrade、Charles Schwab、TD Ameritrade及Interactive Broker等，比本地戶口優勝之處是受SIPC保障，但留意部份證券行設不受SIPC保障的香港版賬戶。

此外，透過海外證券戶口存取資金，匯率及匯款費用將蠶蝕部份投資回報。透過美國證券行買美股，實際支出難免比用本地的美股免佣或低收費證券行（如SoFi HK、uSMART等）稍貴。

證券行開戶資金、股票收費、SIPC*、簽帳金融卡（Debit Card）資訊：

Firstrade 第一證券：

開戶資金：沒有要求

股票收費：0佣金

SIPC：有

簽帳金融卡(Debit Card)：有，美國境外使用收3%手續費

Charles Schwab 嘉信理財：

開戶資金：沒有要求

股票收費：0佣金

SIPC：有

簽帳金融卡(Debit Card)：全球免手續費

TD Ameritrade 德美利證券：

開戶資金：沒有要求

股票收費：6.95美元（美版豁免）

SIPC：有

簽帳金融卡(Debit Card)：沒有

Interactive Broker 嘉信理財：

開戶資金：2.5萬美元（約19.5萬港元）

股票收費：每月10美元（約78港元）（賬戶資產多過10萬美元（約78萬港元）或該月佣金多於10美元可獲豁免）

SIPC：美版有，港版沒有

簽帳金融卡(Debit Card)：沒有

*SIPC即證券投資者保護公司（Securities Investor Protection Corporation），受SIPC保障的證券行一旦倒閉，SIPC為每位客戶提供最高50萬美元賠償。

3. 海外虛擬銀行：要用外國地址

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香港的虛擬銀行面世不久，但在英國與歐洲，虛擬銀行已流行數年。與海外證券行一樣，香港用戶存取資金時須留意匯款手續費。如果存放在海外資金沒有特別用途，宜選擇提供較佳存款利率的賬戶，賺取少量利息。值得一提的是，英歐虛擬銀行的手機app介面設計，比大多數香港銀行的更精美及簡潔得多，熱愛金融科技者相信會十分喜歡。

市場上較著名的虛擬銀行包括Monzo、Monsee、Revolut、Starling及N26等。其中Monzo、Monsee等可用特區護照開戶，但部分虛擬銀行僅接受BNO、英國或歐美護照。虛擬銀行普遍要求客戶提供在英國或歐盟境內的地址或電話號碼，申請前記得預備。

虛擬銀行國家特色及注意事項

Monzo英國：

– 存款利息較佳

– 提供Mastercard

– 手機app設消費管理功能

– 只限使用英鎊

Monsee英國：

– 提供Mastercard

– 手機app設消費管理功能

– 支援英鎊及歐元

Revolut英國：

– 國際匯率費用較低

– 提供Visa或Mastercard

– 手機app設消費管理功能

– 支援英鎊、港元、美元、歐元等多種貨幣

N26德國：

– 存款利息較佳

– Mastercard

– 只限使用歐元

（資料僅供參考，各金融機構的服務、收費及條款，以有關機構向客戶提供的資訊為準。）

（本文獲Planto授權轉載，原文標題為【走資避險？】香港人開離岸戶口3大簡單方法 海外銀行及證券戶口有咩選擇？）

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