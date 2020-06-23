【90後創業】公院醫生變遊牧中醫！月入6萬為十多間企業輪流到診

職場
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中醫在社會的認受性近年持續上升，不少人都會主動到中醫診所求診，但每次都要特地走一趟或許不太方便，對不少打工仔來說，要在上班日看中醫更是相當困難。

27歲的張瑩（Jasmine）2017年畢業於香港中文大學（中大）中醫學系，是一名註冊中醫師。這位反傳統的中醫現時除了在各區流動看診，更創立全港首個中醫企業到診醫館太昊堂，為企業員工於辦公時間調理養生。

90 後的張瑩畢業於香港中文大學，為註冊中醫師，曾受聘博愛醫院、仁濟醫院，並於兩年前創立寸心中醫。今年三月更決定二度創業，成立太昊堂，為香港企業員工調理養生。（龔嘉盛攝）

大角咀富多來商場中有不少中醫診所，不過，今天訪問的年輕女中醫，竟然藏身在兒童畫室中？

訪問當天，記者和攝記按地址找到商場的兒童畫室門外，看到一名女生在房內，還以為找錯地方，冒昧入內一問，才知道她就是今天受訪的年輕女中醫Jasmine。和大家想像中在中醫館穿白袍，在百子櫃前執藥的形象完全相反，她身穿輕便衣服，枱上只放有一個把脈枕、一枝筆和幾張白紙，身邊環繞眾多小孩的畫作。

反傳統流動看診

Jasmine畢業後曾受聘博愛醫院、仁濟醫院，並於兩年前創立寸心中醫。剛開始時，她亦曾租用工廈當固定診所看病，雖然收入付得起租金有餘，但租金帶來的無形壓力卻讓她感覺看病時不夠「純粹」，「好現實咁諗，做生意一定要計數，知道一日最少睇幾多個症。」

這種經營模式與她行醫的初心相違背，「我最希望做到的事是和病人建立良好的關係，透過貼地的方式講解他們的身體問題，再用藥或針灸治好他們。」於是，她決定開始「遊牧」行醫，在各區租用朋友的地方為病人看病。

Jasmine指，在望聞問切四診後，可以利用五行圖向病人簡單說明身體出現毛病的原因，以及五臟六腑之間的關係。（龔嘉盛攝）

用五行圖講解病症

Jasmine指，為了讓病人更清楚自己的身體問題，以及五臟六腑之間的關係，她每一次都會針對性地畫一幅簡易五行圖，她拿起紙筆，邊畫邊講，五行即木、火、土、金、水，人體的五臟六腑分別歸屬於五行。肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水，不同的箭嘴方向代表五者之間的相互滋生、相互制約。

「例如有病人肺脾氣虛，咁講一定唔明，用呢張圖解釋，即係脾係阿媽，肺係個仔，阿媽弱就會影響埋個仔，咁就解釋到點解病人食完飯嗝氣（脾胃不好）同返工冇氣追巴士會有關係。」Jasmine笑言，很多病人也很喜歡這張個人化五行圖，「每次來都會問自己的箭嘴有沒有變化。」

她說，自己睇症不會因為怕麻煩而不作講解，「愈怕麻煩唔講，大家就愈唔明，唔明的話配合度自然降低，治療效果就會慢好多。所以，只要病人願意聽，我就願意講。醫生講多一句，病人個心會安定好多。」

Jasmine（左）坦言，自己並不喜歡在公營診所工作，「我不想未來50年都是日日睇40個病人，這樣的工作模式不能夠帶給病人最好的治療。」（龔嘉盛攝）

父早離世立志行醫

Jasmine如此感觸，皆因小時候的不快經驗。眼前開朗健談的她來自草根家庭，父親在她小時候因肝病離世，當時家人都不了解肝病的徵狀，如肚脹、眼黃等，令父親延誤了最佳的治療時間。父親離世後她與爺爺嫲嫲同住，年紀大加上喪子之痛，令他們經常出入醫院，當時只是中學生的 Jasmine對公立醫院的醫生和護士的印象不好，覺得他們沒耐性又不夠有愛心，而且醫院床位迫，沒有私人空間，種種原因令她立志在大學時修讀醫療相關學科，以及做一個用心看待病人的醫生。

人體五行失衡自然會病，Jasmine指，由於香港人的生活環境及習慣相似，因此大家的毛病也差不多，而同一職業的打工仔的健康問題更為相似。「港人工時長，飲食不定時，又愛吃魚生、珍珠奶茶、芝士蛋糕等不健康的食物，脾胃自然不好；OL常吹冷氣，少運動，易有手腳冰冷、肩頸痛等問題；空姐、護士生理時鐘顛倒，經期多不準。」她說。

企業到診為員工調理養生

Jasmine的丈夫也是打工仔，工時相當長，眼見自己的另一半和客人做到「五癆七傷」，平日下班後又太晚，難找醫生調理也覺心酸。在今年農曆年前後，一位在中小企任職老闆的客人邀請她到公司講健康講座，發現同事反應熱烈，便邀請她為員工到診。之後她決定二度創業，成立太昊堂，為合作企業的員工調理養生。

坊間有人認為「老中醫才是好中醫」，Jasmine表示，評論中醫的能力不能只單看年紀，老中醫不一定是好，年輕中醫亦不一定差，希望大眾能夠以開放的態度對待年輕中醫。（受訪者授權提供）

現時她與十多間企業合作，包括廣告公司、公關公司、建築公司等，每間公司到診時間由一星期一次至一個月一次不等，由3月至今，平均每月收入約6萬元。她一至五的上午時間大多到公司到診，放工時間則集中客人到某一地區看診，星期六日則可放假陪伴家人。

與病人建立緊密關係

比起之前要兼顧正職和副業，Jasmine現時工作的時間更有彈性，亦不用承受在公營診所的「跑數」壓力。「那時候一天要睇三、四十個病人，好似車輪轉一樣，這一個把完脈安排針灸，中間的空檔便要看下一個病人，有時想解釋多一點都沒時間，甚至試過講到失聲，下班時已累得難以思考。」

她坦言，自己並不喜歡在公營診所工作，「我不想未來50年都是日日睇40個病人，這樣的工作模式不能夠帶給病人最好的治療。」相反，在寸心睇症的病人由於沒有時間限制，雙方有充足的溝通，關係相當緊密，對治療的配合程度亦更高，好轉的速度較快，令她很有成功感。

高中時，Jasmine參加了中大中醫學系為高中生而設的新生迎新營，模擬平日的上課情況，例如把脈、認藥、試藥等，當時從來沒有接觸過中醫的她猶如進入了新世界，亦因此決定修讀中大中醫。（受訪者授權提供）

打破老中醫迷思

由於中醫行業特別看重經驗，年紀輕的中醫師有時難免會被質疑能力。Jasmine認為，評論中醫的能力不能只單看年紀，老中醫不一定是好，年輕中醫亦不一定差，希望大眾能夠以開放的態度對待年輕中醫。「大家對老中醫有一個迷思，如果你睇老中醫好返，一定會話老中醫有用，不過，如果你冇好返，就會話中醫的效果是慢一點，怎樣也可以自圓其說。」

效果慢也引伸到另一個大眾迷思，Jasmine指，中醫治療的效果不一定慢，普通的病症3至5日可見效果，即使未能完全康復，中醫也可預計藥物在病人身上的反應。

創業看似自由，惟自己做老闆最大問題就是收入不穩定。不過，Jasmine笑言，和病人變成好朋友、看到他們康復的滿足感，令她更確定這就是自己投身中醫最希望做的事。

張瑩（左）與病人的關係十分緊密，她指，不少客人由病人變成朋友，來看診時更擔心她沒時間吃東西而買飯給她，令她非常感動（受訪者授權提供）

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