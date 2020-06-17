【心理測驗】死做爛做仍難上位？　了解懶螞蟻效應學做職場新懶人

懶惰在職場向來被視為一種要不得的態度，然而每分鐘都在忙碌的人，又一定是公司期待的好員工嗎？在《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》一書中，便分享了甚麼為「懶螞蟻效應」，打工仔更可自做一個心理測驗，了解自己為哪一類型的懶人！

如果所有的人都很忙碌，沒有人能靜下心來思考、觀察市場環境和內部經營狀況，就永遠不能跳出狹窄的視野，找到發現問題、解決問題的關鍵。（日劇《無法成為野獸的我們》截圖）

有時候，「懶」體現着人性化的生存態度。

日本北海道大學進化生物研究小組對30 隻螞蟻組成的黑蟻群的活動進行了觀察。結果發現，大部分螞蟻都很勤快地尋找、搬運食物，少數螞蟻卻整日無所事事，東張西望，人們把這少數螞蟻叫做「懶螞蟻」。

有趣的是生物學家在這些懶螞蟻身上做了標記，並且斷絕了蟻群的食物來源，那些平時工作很勤快的螞蟻表現得一籌莫展，而懶螞蟻們則「挺身而出」，帶領眾螞蟻向牠們早已偵察到的新的食物源轉移。

（《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》插圖）

原來懶螞蟻們把大部分時間都花在了「偵察」和「研究」上。牠們能觀察到組織的薄弱之處，同時保持着對新的食物的探索狀態，從而保證群體不斷得到新的食物來源。

相對而言，在蟻群中，懶螞蟻更重要；而在企業中，能夠注意觀察市場、研究市場、分析市場、把握市場的人也更重要，這就是所謂的「懶螞蟻效應」。

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懶於雜務，才能勤於思考。一個企業在激烈的市場競爭中，如果所有的人都很忙碌，沒有人能靜下心來思考、觀察市場環境和內部經營狀況，就永遠不能跳出狹窄的視野，找到發現問題、解決問題的關鍵。更別說看到企業未來的發展方向，並作出長遠的戰略規劃了。

在工作中，懶人最懂得休息。只有善於休息的懶人，才會有更多的時間去思考如何獲得成功。誠然，隨着人們的生活節奏普遍加快，工作已經是非常重要的事情，它能提供多數成人主要的智力刺激和社會互動。努力工作除了可以帶來好的名聲之外，還能夠帶來財富和榮譽。雖然工作的意義重大，但是如果你真的把每一分鐘清醒的時間都用來工作，那就有可能得不償失了。

要知道，工作和休息的衝突，往往是降低工作效率的主要原因，因為現有的工作程序或形式，阻礙了私人休息的時間，使個人在工作時集中精力的程度不夠，而不能達到預期的工作效果。這就需要我們對這兩者的組織形式有一個新的安排。比如：工作累了，利用休息的時間放鬆一下疲憊的身心，你就會覺得很愜意。然後重新懷着輕鬆的心情投入工作，你會覺得更加的信心百倍。

要想突破現狀，有更傑出的表現，就不應該把生活都局限在工作中。因為只有勞逸結合，才能讓心靈得以解放，而且還能保持思維常新、更富於創造力。

（日劇《我要準時下班》劇照）

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懶，也要懶得有智慧。時下又出現了這樣一種懶人。他們似乎沒有我們那麼忙碌，上班不早來也不晚走，遇到事情也不鑽牛角尖，對人對己要求都不是很嚴格，欲望淡泊、灑脫隨性。在很多人的眼裏他們似乎顯得慵懶了一些，鬆散了一些，不求上進了一些，但是這樣的懶並不是拖遝、沒有效率、好逸惡勞，而是一種快樂、放鬆、高質量的生活方式。所以，他們被稱為「新懶人」。

他們懶得自己洗衣服，所以發明了洗衣機；懶得做飯，所以發明了即食麵；懶得搞清潔，所以發明了吸塵器；懶得走路，所以發明了汽車。懶人創造了一個新的世界，而新的世界又滋養出新的懶人。他們工作，但不玩命工作；他們消費，但不過度消費。他們家裏有各式各樣的幫助其懶惰的機器。其實，新懶人只是不堪於社會的種種壓力，於是，選擇了以簡約為最終目標，吊兒郎當地生活着。其實，勤與懶相輔相成，「懶」未必不是一種生存的智慧。

書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

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