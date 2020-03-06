【升職】超越自己為目標、多伸出援手　5個方法助你得人心地上位

對事業有野心本是一件好事，尤其在經濟環境轉差時，增加個人職場競爭力，從而爭取更好工作表現及發揮機會更是人之常情。 不過，有些打工仔擔心一旦「上位」便會被人討厭，其實，若處理得宜，在職場上提升競爭力與維持良好的人際關係並不一定存在對立。以下5個建議，或可讓你得人心地順利上位。

（GettyImages）

受武漢肺炎疫情影響，勞工及福利局局長羅致光早前在電台節目上表示，預料失業率至少會達4%至5%。不少打工仔被迫放無薪假，一些企業更出現裁員潮，如果不想成為下一個裁員目標，甚至在逆市中升職加人工，便要增加職場競爭力，令老闆眼前一亮。

其實，只要有些許事業心的打工仔，都會希望有獲得升職或上位的機會，不過若因此而得破壞與其他同事的關係，甚至成為眾矢之的，卻又有點顧此失彼。想得人心地升職，不妨參考以下5個方法，以在工作中提升競爭力之餘又不會製造敵人。

5個人見人愛的職場上位法（按圖了解）：

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1. 與自己競爭

與其與他人比較，倒不如超越自己。你可以花點時間評估一下自己迄今為止最好的工作，看看如何超越巔峰，走得更遠。

此外，你應設定職業目標，例如每月擴展人際網絡，認識不同行業的人、加強個人演說技巧、每周花4小時學英文等，這些目標都能令你的工作態度更積極。

2. 時刻準備接受新挑戰

接受新挑戰不但容易令人留下深刻印象，更可以推動自己離開舒適圈。很多時候，打工仔因為害怕自己做得不夠好而令眼前機會白白流走，上位之路遙遙無期。

當然，不是叫你事事都要爭做負責人，這只會令人覺得你搶工作做。你可以先由自己擅長的專案開始，建立信心，摸索適合自己的發展方向。

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3. 與同事一起成長

如果覺得一個人努力太孤單，你可以找幾個可信賴的同事，或是同行的朋友互相推動，例如分享工作技巧、新資訊等等，幫助大家一起成長。

你們亦可以設立共同目標，或是辦一個小型比賽，增加大家的競爭心態，不論結果如何，雙方都會有所得著。

4. 伸出援手

在職場中增強競爭力的其中一個方法是在有需要時伸出援手。當你的同事在水深火熱之中，而你有能力協助他們的話，請不要猶豫提供協助。

這樣做不但能夠在同事間留下好印象，而且在幫助別人的過程中，亦可以獲得領導的經驗，這個角色思考的重點與平日工作完全不同，為晉升成管理階層作好準備。

5. 拓展人際網絡

花一些時間在行業內建立關係網，例如使用LinkedIn、參加會議和展會等，當你認識的人愈多，便能接觸到更多機會和有趣的想法。

當你的目光不再只有公司，而是整個行業的生態和趨勢，便能提出更多新鮮的建議和發展方向，上司亦會對你刮目相看。

（資料來源：Bustle,the muse）

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