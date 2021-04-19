開會諗到絕世好橋但總係畀人講咗先？教你將自己嘅轉數慢變成武器

撰文： 突破出版社 最後更新日期： 2021-04-19 10:01

開會時同事之間的討論，我會深思熟慮，但回應時就總不及同事快，當想到點子時別人已轉了話題，令我感到好沮喪……（以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。）

文：周偉豪（心理輔導員及表達藝術治療師）

你有以上的經驗嗎？內向的筆者，我不記得有多少次，當我絞盡腦汁整理好想法，並準備發表時，總有其他同事捷足先登！我唯有緊緊追趕，當下次機會來了，另一位同事卻把主題轉到其他方向了。每次令人氣炸的飲恨經歷除了令人感到萬分沮喪之外，我更曾經懷疑，既然我已經用盡十二分精神參與討論，但轉數始終比其他人慢，我是否不正常？

上文提到內向者傾向網狀的思考模式，將接收的外來訊息，別人的意見等跟自己過往的經驗作分析、比較和整合，因此需要大量的心力和時間。筆者回想，雖然同事提出的點子跟自己接近，但內向者點子背後往往包含了很豐富的內容，包括：多方面切身處地的考量（不同背景的人士會有何看法？），以及較強的處境對應性（contextualized）（這個點子放在這個處境合適嗎？）。

簡而言之，內向者傾向對課題有更深化和全面的思考，而這是考慮「想法能否實行」（feasibility）不可或缺的重要部分……

「慢」也可以成為武器 點圖看看內向人士改善思考模式的兩大建議▼▼▼

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《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名：《內向者的空間爭奪戰》 作者：周偉豪先生，曾任建築師，現在是心理輔導員及表達藝術治療師（IDEC®），期望成為soul architect，以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》（合著，獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍）、《無朋友》（合著）。

【本文獲「突破出版社」授權轉載。】