Appraisal做好準備免被上司敷衍　整理成就、規劃未來創造加分位

一年又快到尾聲，多數企業會在這時讓主管與員工展開年度績效面談，除了有利公司更了解員工，另一方面，員工也可藉此機會向主管表現自己，以下列舉 6 個可以在面談時注意的面向，不妨在面談前先着手準備。

準備好appraisal的6大建議：

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1. 整理這一年的成就

主管不會清楚記得你所做的每一件事，利用這個時機，闡述自己在過去一年取得的成績。如果突然想不到，可以試着先從email中尋找蛛絲馬跡，找找有沒有同事、客戶或主管給你的「感謝信」。又或者，你是否曾在預期時間內超額完成目標？曾為公司開闢新項目？帶進新客戶？諸如此類對公司有利，或能彰顯你個人能力的例子，都先整理出來。

2. 檢查去年訂定的目標

檢查上一年度訂定的目標，你是否有達到？如何達到？或是為甚麼今年未能達成？可以針對這個面向提到自己如何努力完成這個項目、已經完成了那些部分，如果是尚未完成的部分，則可以針對你的實際計劃和執行步驟來陳述。

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3. 開放心態，聆聽反饋

用開放的態度展開面談，對主管或公司有任何疑問或針對公司策略有任何意見，都可以提出討論，甚至直接詢問主管的看法，才有助來年你在該公司的發展。這時主管可能直言不諱，你也要虛心接受。

4. 列出要獲取資源

仔細回想一下過去這一年你曾遭遇哪些工作瓶頸，並思考如何度過這些難關，譬如，應該要有更多和主管溝通的機會？還是獲得更明確的數據分析？可以趁此機會想清楚你希望從高層獲得的支援和幫助，以利你工作進展順利。

5. 思考要發展的專業項目

思考自己未來需要精進哪方面的技能，是否有相關的課程或活動是你可以參與的？大部分公司都會有鼓勵員工進修的條款，可能有開設專班，或是有教育補助等，若有相應計畫，可以在這時向主管提出。

6. 計劃未來職涯

對於新的一年，很多人渴望能在事業上再上一個台階，或甚至可以坐上主管之位，如果你有這方面的想法，可在這時和主管聊聊你的職涯規劃，聽聽他們對你的培養計畫和期待，或者是否有合適你發展的職位等。

盡早為年度績效面談做好準備，你準備的越充分，主管越能清楚你的角色定位，不僅有助你繼續成長，也會為公司帶來進步。當然，這不見得是唯一一次的面談機會，之後也要保持和主管的溝通，才能讓工作更順利。

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