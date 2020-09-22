寫Proposal技巧｜計劃書怎寫才專業？　跟足這12要點客戶一看收貨

現今職場中，寫企劃書已經成為工作者必備的技能！尤其是面對客戶和合作夥伴的高階主管，特別有機會撰寫企劃提案，才方便相互溝通和討論。但是，當客戶說：「寫一份企劃，我們再來討論。」究竟該交一份怎麼樣的企劃？應該把那些想法整理出來？《從零開始的一頁企劃書》提供了企劃書的固定結構，可以當作參考。一個專業的企劃書，應該具備以下12個元素：

撰寫專業企劃書12個必備元素（按圖了解）：

（《經理人》授權提供）

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1. 封面

企劃書的封面是對方最先接觸的部分，一定要確保標題主旨夠明確，才能吸引對方的注意力。除了動人的標題之外，還必須具備有效的「文案」，具體說明這項企劃書會帶來甚麼利益。讓對方看到封面，就急忙想知道如何做才能達到這樣的成果，產生深入閱讀的渴望。

2. 前言

你可以把前言想成整份企劃的摘要，包含企劃目的、要如何解決問題以及會得到甚麼利益。前言也可以當作企劃書的目錄，簡單報告接下來的內容如何展開，讓閱讀者心裡有個底，知道即將會接收到哪些訊息。

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3. 背景

你為甚麼會想出此企劃案？當初看到哪些數據和外在環境的變化，才決定提出此案？這部分必須搜集客觀數據佐證你的論點，像是環境趨勢及消費者動向的研究報告等。當資料越正確，可信度越高，說服力就越強。

4. 目的

想藉由此企劃完成哪些事？假如是針對客戶提案，就要針對客戶目前面對的困境，提出解決辦法。例如：公司的商品如果在市場的認知度較低，企劃的目的就會是「提高商品認知度」。

5. 概念

用一句話說明：為了達到目的，你會做甚麼事？例如：針對「提高消費者對商品認知度」的目的，擬定「在年輕人常出現的地鐵站發放商品試用品」的概念。如果很難用文字完整表達出來，可以利用插畫或圖片呈現。

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6. 具體對策

在具體對策中，要提出實行計劃的步驟，建議針對5W1H條列式來歸納各項內容，對策越具體，就越具說服力。在執行計畫之前必須確保所有事物都已安排妥當，執行才會更加順利。

7. 要件

這個對策要可行，需要哪些資源協助？這裡可以強調出你的角色，能在這份企劃上發揮哪些價值，並詳細列出相關人員的工作分配，建立「我可以幫忙整合這些資源，完成這項企劃案」的形象。

8. 預期效益

企劃成功之後，可以帶來哪些好處？預期利益必須是確切的數據，最好能清楚呈現採用實施企劃案前後的變化。例如：貴公司目前每個月收益為5％，如果採用此企劃案可以預測為貴公司每個月收益增加10％。指出採用前後明顯的差別時，就會給人留下深刻的印象。

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9. 日程表

在初步提案時，可以提供實施步驟的粗略日程表。當確定要實施企劃案時，再製作更詳細的日程表。運用甘特圖清楚標示各項工作的執行時間，並且使用箭號表示作業進行的期間長度。

10. 預算

預算是執行企劃案時所需的花費。如果大幅超過客戶的預算，企劃案也不會成功。所以必須在提案前就先確定可編列的預算範疇。在企劃書裡只需要紀錄花費項目和大概的費用即可。

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11. 問題

誠實地列出可能會發生的情況，並提出解決問題的對策。這樣較能增加對方的安全感及信賴度。例如：因為無法控制的天氣因素，會另外準備雨天的替代場地。

12. 結語

以結語作為企劃案的結束。結語除了表達感謝的心，也可為客戶提供聯絡資訊。感謝的話語可以為客戶留下好印象。提供聯絡資訊可以讓客戶對於企劃案有疑慮時方便聯絡。

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