貝索斯每天10時後才工作有原因　學懂為生活留白思考品質自然更高

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-03-09 07:30

明知休息是為了走更長遠的路，但你總是被一件又一件的工作淹沒，漸漸忘了為自己留些時間嗎？忙碌如Amazon CEO 貝索斯（Jeff Bezos），在外界看來，他一定是每天被大量的工作佔據時間，但他的每一天都是甚麼也不做開始。

Amazon CEO貝索怎樣開展每一天？

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在新書《Invent and Wander》中，貝索斯提到自己一天的行程是這樣開始的，「我很享受早上的時光，所以我很早睡覺，也很早起床，接着會讀報紙、喝咖啡，也會跟孩子們一起吃早餐，這段時間對我來說很重要，所以我一定會把我每天的第一個會議設定在早上 10 點。」

在每天早上 10 點之前，貝索斯不會安排任何工作上的行程，也就是說，這段時間他的行程表上是「空白」的。《Inc》雜誌專欄作家 Jason Aten 認為，這是個很好的情商技巧，貝索斯認知到「啥都不做」的時光並非毫無價值，也深知這段留空有助於他調適生活中的所有環節。

人們總執着於嘗試各種技巧來盡可能「完成更多事」，卻忽略了「安排不做事的時間」對提生效率的重要性。此外，為自己的生活安排一段沒生產力的時光，還有以下以幾個優點。

1. 劃出界線

工作與生活的區隔對於時間或情緒管理都是很重要的，尤其現在許多人都在家工作，可能沒有適當的場地可以完全劃分兩者。

因此可以像貝索斯這樣，在行程表上安排一段不工作的時間（甚至可以直接學他，在早上 10 點前不做事），跟家人、孩子們說說話、一起吃飯，或是做其他你認為重要的生活瑣事。

如此，你可以確保這一段時間內，絕對不會被資訊、工作通知或訊息淹沒，保有自己生活的空間，掌握生活的步調。

2. 讓時間安排更寬鬆

人一天就只有 24 小時，若是大部分時間都被該負責的工作佔據，真的會讓人喘不過氣，有種被「榨乾」的感覺，但是我們卻常常忽略分配喘息空間給自己，硬是擔了許多其實可以放手的事情。

因此，當你學會留一些空白時間給自己之後，自然而然就會「少做一點」。可以把手邊的事情排出優先順序，先專心處理那些真正重要的事，同時，空白時間也能讓身心靈得以重整、休息，有助於整理思緒，並集中注意力。

3. 做出更好的決策

人的大腦很擅長將不同的資料或資訊串聯在一起，但是，如果你花太多的時間在開會或是溝通，那麼就沒有給大腦足夠的時間進行「連結」，此時，當你需要做決策的時候，大腦沒辦法蒐集過往的經驗或資訊來判斷，也就無法考慮周全。

貝索斯也表示，「我覺得如果我一天做了 3 個很好的決策，那就已經夠了，而我希望他們都是質量很高的決策，因此我也需要高品質的思考。」因此，留給自己思考的空間，對於做出正確決策相當有幫助。

貝索斯在書中也談到有關睡覺的習慣，他指出，自己非常重視睡覺的時間，除非是到不同時區的地方旅行，否則一天一定要睡滿 8 個小時，「這幫助我思考更順暢、有更多體力，心情也會變得更好。」

很多人會忽略睡覺的重要性，並將這些時間拿來繼續工作，犧牲睡眠。但貝索斯特別強調，如果你們身體或心靈已經到達極限，那麼做再多的事情基本上都等於白做，反而事倍功半，更沒效率。

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