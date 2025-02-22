花紅怎用才算精明？理財顧問建議5個次序　第一步不是儲蓄或投資

年終獎金經常讓人產生錯覺，以為這是一筆「多出來」的收入，因而輕易花光，沒有進行有效的規劃，這樣的情況也發生在類似性質的獎金上。其實，只要在事前多做好一個步驟，你的年終獎金可以發揮更大的效益。



獎金先償債、理財、緊急預備金，最後才是犒賞自己

想聰明規劃年終獎金，台灣認證理財規劃顧問徐采蘩指出，可以先將花費區分為5種，依序是：

償債 > 必要支出 > 緊急預備金 > 理財 > 犒賞自己



償還負債是最優先的用途，像是尚未繳完的分期付款、房貸、車貸等，年終獎金便可用於提前償還本金，降低之後的還款壓力。

第二順位則是預留必要支出，例如過年孝親費用或保險費用等。

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再來是用於緊急預備金，也就是當遇到生病開刀、意外賠償等突發狀況時，能夠馬上拿出一筆資金應急，而不會影響到日常生活。這筆預備金建議準備3至6個月的支出，依工作穩定程度越高、需負擔的家庭責任越低，就可準備愈少的預備金。

如果平常就有預留緊急預備金的習慣，則可以把年終獎金用於儲蓄、投資方面。當這些順位都已經規劃完畢，就能把年終獎金拿來犒賞自己。

另外，徐采蘩指出，由於有些工作者的年終獎金是不固定的，需要視績效考核或公司獲利情形而定，就要避免預設自己每年都會拿到這筆錢，以短期規劃為佳，否則當資金一減少或中斷，便會大幅影響財務狀況。

舉例來說，想用年終獎金投保儲蓄險時，應以躉繳（一次繳清）的方式，而不是選擇長年期的保單，以免未來公司獲利不佳，年終獎金直接砍半，就得從其它收入補足保費。

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年初就該製作預算表，方便規畫年終獎金的用途

實際上，年終獎金非常容易花掉，徐采蘩認為除了人們會對這筆獎金有期待感，拿到之後便會迫不及待花掉之外，就是因為忽視隱藏的債務，或不知道未來有哪些更需留下資金的用途，才會隨意花掉年終獎金。想要解決這個問題，正解就是年初製作一張預算表，把關資金的流向。

製作你的年度預算表（經理人授權使用，圖中金額為台幣）

預算表的好處在於，可以掌握這一年之中，有哪些需要項目需要支出，年終獎金便能優先填補。預算表還能幫助找出原本計劃與實際的之間，是否會出現漏洞，便能改善自己的消費習慣。

製作預算表時，可以簡單分為收入、支出兩大項目。收入包括薪資收入、獎金收入或是從股票、基金賺來的理財收入等，支出則視個人消費習慣，像是區分為食、衣、住、行、育、樂與其他等幾個類別。最後要記得在表格中加上「預計收入／支出」、「實際收入／支出」以及差異這3個欄目，便於年末檢視。

舉例來說，阿國每個月薪水4萬元、年終獎金固定1.5個月，也就是6萬元。依據他過去的消費習慣，填上各支出項目的預估值，藉由這張表，阿國會發現單以每個月的薪水，會不足以支付隔年的所得稅，因此年終獎金就可以優先預留、用在繳納所得稅，剩餘金額再安排其它用途。

不過，要能夠做出預算表，必須仰賴過去有記帳習慣，或是明確知道自己資金的流向。如果沒有記帳習慣，徐采蘩表示可以先列出年度重大花費，包含債務與必要支出。這張表的做法也十分簡單，列出不同項目與需要償還或支出的月份即可。

製作年度重大花費表的用意，同樣是提醒接下來的一年，會出現哪些花費項目。使用年終獎金之前，就會相對謹慎，也方便規劃其用途。徐采蘩建議，仍可試着記錄流水帳，以能夠在下個年度製作出預算表為目標，畢竟預算表除了用於規劃年終獎金，更能掌握收入、支出，不浪費任何一塊辛苦賺來的錢。

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