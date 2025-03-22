理財｜你愛使用不透明的容器嗎？雪櫃「5特徵」看你是否注定貧窮

一個人的財富累積，可能與日常習慣有關！根據日媒《YAHOO！JAPAN》報道，日本一名理財規劃師村越克子走訪了日本各地的家庭，發現不存錢的人，在雪櫃存放食物的5個特點，包含沒把買回來的肉從發泡塑膠盤上取下、塞滿雪櫃門、買了2個相同調味品等，處處彰顯出不懂節省的習慣。



看雪櫃就知道一個人有不有錢？專家曝有5大特徵注定窮

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1. 雪櫃門塞滿食物

如果你買了很多調味品，只因為想嘗試，但卻用一次就不用堆在雪櫃門邊，導致空間被塞滿，甚至放到過期丟掉，就表示你的料理習慣非常不節省，同時也要注意是否存放過多瓶裝飲料在雪櫃，因為這也可能是一個浪費的舉動。

2. 看不見蔬菜室隔層的底部

打開雪櫃若是看不見蔬果室的底部，就表示食物的包裝過多，也可能導致食物容易腐壞，同時面對不斷上漲的菜價，倘若丟棄前一批壞掉蔬果，再重買一次，就會造成雙重浪費，所以建議盡可能買足夠食用完畢的菜量即可。

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3. 買2個相同調味品

倘若家中存放2款相同調味品或食物，就表示你沒有好好整理雪櫃，並在採買前確認雪櫃庫存，而這樣的習慣非常糟糕，因為如果沒有養成管控習慣，可能造成自己經常浪費錢和食材的情況，比如一再購買類似商品、未及時留意食物保鮮等。

4. 使用不透明的容器

雖然陶瓷容器有無異味的優點，但也因為材質設計，不易看到容器裏頭，導致容易忘記食用存放在裏面的食物，非常浪費，因此建議使用易看透的玻璃容器，或者在不透明的容器側邊貼上標籤，方便辨識並在新鮮時吃掉食物。

5. 將肉留在發泡塑膠盤上冷凍

各大超市賣場在販售肉類時，經常將肉放在發泡塑膠盤上，最外面再封膜包裝放冰庫，但其實發泡塑膠盤的導熱性差，導致冷凍效率不佳，因此買回家後，就算將其冷凍時間拉長，肉類的新鮮度和口感也會受影響。

綜合上述特點，村越克子指出，對於不節省的人來說，他們雪櫃的共通點就是買太多，而這些被浪費的食物就等於金錢，因此如果養成這些習慣，也會漸漸造成你「花錢如水流」卻不自知的問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：看雪櫃就知道一個人有不有錢？不是透過食材優劣判斷！專家曝有5大特徵注定窮】