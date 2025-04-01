Z世代為何愛「扮忙」？大聲打字、扮睇資料或因對「這狀況」不滿

Z世代開始學習如何在工作中「裝忙」，這樣的現象不只單純是年輕人的壞毛病，很可能代表着企業與員工間的溝通問題。



「看着螢幕假裝在閱讀資料，最好用手撐着下巴增強效果。」「還要在座位擺放一些紙張及文具，讓你的座位看起來好像堆滿了文件。」這是TikTok一部教導如何在工作中「裝忙」（task masking）的影片內容。現在這種假裝工作繁忙的作法已經成為Z世代最新的職場叛逆趨勢。

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美國企業紛紛終止遠端辦公、要求員工重返辦公室工作，相信實體出勤等同生產力的上升，卻可能在Z世代身上得到相反的結果。當然，裝忙這件事早已行之有年，並不是Z世代踏入職場才出現的情況，人資軟體公司Workhuman去年調查中指出，約33%受訪者坦承有過裝忙的舉動，並且有48%管理者聲稱裝忙是團隊中常見得問題。

財經媒體《財星》也提到，許多管理者透露，他們看到越來越多員工安排不必要的會議，刻意把簡單的工作打散到一整天，好讓自己看起來很忙碌。

但Z世代現在越來越關注裝忙訣竅，TikTok上可滑到諸如教你帶着電腦在辦公室快步走路、打字刻意弄出大聲響等裝忙建議。底下留言也可看到有人分享，9個月來我的桌上都堆着同一疊紙，老闆一走我就回去滑TikTok。」或者假裝在忙碌打字，實際上是用WhatsApp和朋友聊天。

Z世代愛裝忙？原因可能跟「重返辦公室」有關

看到Z世代裝忙的情況，可能很容易浮現年輕人「一代不如一代」的念頭，但專家們普遍認為，和企業重返辦公室的政策有着密切關係，並且有着不同面向的因素。求職平台career.io發現，裝忙行為的增加與在辦公室度過的時間成正比。

「要求回到辦公室的公司也是向員工傳達：在辦公室等於有效率。」career.io職涯諮詢師亞曼達．奧古斯丁（Amanda Augustine）表示，「這種趨勢反應出年輕員工的信念，即工作時間和是否在辦公室不影響他們的成果。」

此外，對疫情時代踏入職場的許多Z世代年輕人來說，這是他們初次體驗在辦公室待上8小時工作。居家辦公代表可以靈活控制時間，隨時中斷工作休息喝杯茶、小睡一下，但這些Z世代多年來習慣的工作彈性卻在回到辦公室後完全不適用。

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事實上，過去幾年裏Z世代追求工作彈性情況，就催生出許多職場新名詞，例如到公司露臉便閃人的「咖啡打卡」；秘密兼差多分工作的「過度就業」；以及沒有請假就自主放假的「安靜休假」等。

職場訓練專家、Mindseta創辦人喬迪．芬德利（Jody Findley）則認為，裝忙有時是Z世代在職場的「生存本能」，辦公室文化中，員工往往有着必須「看起來很忙」的壓力，以避免受到批評或審查。

尤其近年工作變得更難找、許多職位被AI取代，使得Z世代無法冒着找不到下一份工作的風險辭職，裝忙成為許多人對重返辦公室不滿的宣洩辦法。

回到辦公室理由在哪？成企業與員工溝通關鍵

而要解決裝忙問題，還得讓企業從制度及員工溝通方面著手。

「無論在辦公室或家中，離開工作崗位和低效率都可能存在。」企業內部溝通公司Redefining Communications創辦人兼行政總裁珍妮．菲爾德（Jenni Field）強調，「只有人們不想要工作，他們就不會工作。」換言之，「如果一個人交不出成績，問題不在於在哪裏工作，而是怎麼管理他們。」

企業需要做的，便是與員工溝通為何需要重返辦公室，讓員工理解實體出勤有所必要。「如果要人們待在辦公室，需要除了實際現身外的其他明確目的，尤其是工作可以在家完成的情況下。」菲爾德指出，「如果沒有明確目的，領導者需要和員工一起努力，重新定義實體出勤工作應該是甚麼樣子，從根本解決裝忙的原因。」

職涯顧問公司City CV創辦人兼行政總裁維多利亞．麥克琳恩（Victoria McLean）則提到，當員工開始裝忙時，「問題不是他們為甚麼不賣力工作，而是他們為甚麼不覺得自己的工作值得（賣力）。當人們為了裝忙付出更多努力時，代表可能存在信任或敬業度上的問題。」

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