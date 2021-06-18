職業病｜不正確姿勢用滑鼠致勞損　女患鼠標手、彈弓指比男高3倍

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-06-18 17:00

辦公室的打工仔每天對著電腦工作多個小時，看似不是什麼重大體力勞動的工作，但其實亦有機會導致勞損。不但使精神神經崩緊，眼睛疲倦，坐姿不正確亦有損頸脊骨，有物理治療師更指長時間不正確姿勢使用滑鼠，較易導致手腕作痛，嚴重者會患「鼠標手」、「彈弓指」，令患者的手腕不能發力，影響日常工作。

有物理治療師更指長時間不正確姿勢使用滑鼠，較易導致手腕作痛，嚴重者會患「鼠標手」、「彈弓指」，令患者的手腕不能發力，影響日常工作。（unsplash）

有調查指出，女性患上「鼠標手」和「彈弓指」的機會比男性高3倍，特別是30歲至60歲人士最為高危。調查指原因是女性的手腕一般比男性幼，因些腕部正中神經較易受壓，長時間受壓則會引發痛症。亦有報告指出，連續使用電腦工作6小時，手指受壓程度等同於雙腿跑40公里的壓力強度，容易導致「鼠標手」。同時，美國勞工部統計指出「鼠標手」是常見的工作勞損症，當中36%患者更需要接受手術治療，可見「鼠標手」十分普遍卻值得重視。

有調查指出，女性患上「鼠標手」和「彈弓指」的機會比男性高3倍，特別是30歲至60歲人士最為高危。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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想避免手腕出現痛症，可以不時停止工作，讓手腕休息，或者多作適當的伸展、拉筋和按摩。若發現痛症問題嚴重，則應及早看醫生。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/18）

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